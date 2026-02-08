БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тервел Замфиров: Чувствам се, сякаш съм си свършил работата
Чете се за: 02:45 мин.
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха...
Чете се за: 02:45 мин.
Тервел Замфиров донесе първия олимпийски медал за...
Чете се за: 01:45 мин.
Тервел Замфиров отстъпи на крачка от олимпийския финал
Чете се за: 01:30 мин.
Тервел Замфиров сред най-добрите четирима в света след...
Чете се за: 01:07 мин.
Тервел Замфиров се класира за четвъртфиналите в...
Чете се за: 01:20 мин.
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло...
Чете се за: 00:47 мин.
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в...
Чете се за: 03:35 мин.
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Линдзи Вон претърпя операция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Американската скиорка падна тежко още в началото на своето спускане на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Снимка: БТА
Слушай новината

Линдзи Вон е претърпяла операция е претърпяла операция заради счупване на крака в италианска болница. Американката опита да участва в спускането на Олимпийските игри в Милано/Кортина със скъсана кръстна връзка на коляното, но то завърши с дръзко падане.

Скиорката се лекува в болница в Тревизо, след като беше транспортирана там с хеликоптер след падането си с висока скорост в Кортина д'Ампецо. Хеликоптерът първоначално откара легендата в болница „Кодивила Пути“ в Кортина за медицински преглед.

Следобед тя претърпя ортопедична операция за стабилизиране на фрактурата на левия ѝ крак“, се казва в изявление от болницата в Тревизо.

Източник заяви пред агенция Reuters, че Линдзи Вон е под наблюдение в интензивното отделение, но подчерта, че няма заплаха за живота ѝ.

Президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри заяви, че всички мислят за Вон.

Ти си невероятно вдъхновение и винаги ще бъдеш олимпийска шампионка“, коментира Ковънтри по повод легендарната скиорка.

Свързани статии:

Линдзи Вон е откарана в болница в Тревизо
Линдзи Вон е откарана в болница в Тревизо
Ски легендата падна тежко 13 секунди след старта на олимпийската ѝ...
Чете се за: 02:50 мин.
Кошмарно падане сложи край на олимпийската мечта на Линдзи Вон
Кошмарно падане сложи край на олимпийската мечта на Линдзи Вон
41-годишната американка скъса кръстната връзка на лявото си коляно...
Чете се за: 01:22 мин.
#Милано/Кортина 2026 #Линдзи Вон

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо
1
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
3
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Случаят „Петрохан“ и бавенето на изборите – позициите на ГЕРБ и ПП-ДБ
4
Случаят „Петрохан“ и бавенето на изборите –...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
6
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
3
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
5
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Зимни

Клаудия Рийглер стана най възрастната жена, състезавала се на Зимни олимпийски игри
Клаудия Рийглер стана най възрастната жена, състезавала се на Зимни олимпийски игри
Тервел Замфиров отново на българска земя в понеделник Тервел Замфиров отново на българска земя в понеделник
Чете се за: 00:30 мин.
Сандер Ейтрем спечели олимпийско злато на 5000 м. в бързото пързаляне Сандер Ейтрем спечели олимпийско злато на 5000 м. в бързото пързаляне
Чете се за: 02:37 мин.
Марио Матиканов: Първият олимпийски старт бе вълнуващ, но и доста тежък Марио Матиканов: Първият олимпийски старт бе вълнуващ, но и доста тежък
Чете се за: 01:05 мин.
Днес на Игрите - 08.02.2026 г. Днес на Игрите - 08.02.2026 г.
Петър Панков: Представянето на нашите състезатели дава представа за нивото на българското ски бягане Петър Панков: Представянето на нашите състезатели дава представа за нивото на българското ски бягане
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Тервел Замфиров: Чувствам се, сякаш съм си свършил работата Тервел Замфиров: Чувствам се, сякаш съм си свършил работата
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
"Героят на България днес": Президентът Илияна Йотова поздрави Тервел Замфиров "Героят на България днес": Президентът Илияна Йотова поздрави Тервел Замфиров
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Сергей Станишев за избора на Крум Зарков: Оптимист съм за бъдещето на БСП Сергей Станишев за избора на Крум Зарков: Оптимист съм за бъдещето на БСП
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Протести и сблъсъци: Милано извън Олимпийските игри
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Иран заплаши: Ще продължи да обогатява уран, дори в случай на война
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Съветът за мир: Тръмп организира първо заседание на 19 февруари
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Забраняват социалните мрежи в Чехия за лица под 15-годишна възраст?
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ