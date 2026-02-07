БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Чете се за: 01:17 мин.
Записи от камерите в района на хижа...
Чете се за: 02:07 мин.

Линдзи Вон завърши поредната си тренировка и е готова за олимпийското спускане

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Американката страда от скъсана предна кръстна връзка на лявото коляно.

Линдзи Вон
Снимка: БТА
Линдзи Вон завърши поредното си успешно тренировъчно спускане в събота, в навечерието на състезанието на Олимпийските игри в Милано и Кортина, малко повече от седмица след като скъса предна кръстна връзка на лявото си коляно.

41-годишната американка премина на трета позиция, на 0,37 секунди зад лидерката и съотборничка Бризи Джонсън, и стисна юмрук, след като видя резултата.

Вон се готви за спускането в неделя с голяма ортеза, покриваща контузеното ѝ коляно. През 2024 г. ѝ беше поставена частична титаниева протеза в дясното коляно, а след това се завърна в ски състезанията миналия сезон след близо шест години пауза. Тя претърпя инцидент по време на последното спускане за Световната купа преди олимпийските игри.

Вон държи рекорда от 12 победи за Световната купа в Кортина.

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 18:40 мин.
#Милано/Кортина 2026 #Линдзи Вон

