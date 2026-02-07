Линдзи Вон завърши поредната си тренировка и е готова за олимпийското спускане

Линдзи Вон завърши поредното си успешно тренировъчно спускане в събота, в навечерието на състезанието на Олимпийските игри в Милано и Кортина, малко повече от седмица след като скъса предна кръстна връзка на лявото си коляно.

41-годишната американка премина на трета позиция, на 0,37 секунди зад лидерката и съотборничка Бризи Джонсън, и стисна юмрук, след като видя резултата.

Вон се готви за спускането в неделя с голяма ортеза, покриваща контузеното ѝ коляно. През 2024 г. ѝ беше поставена частична титаниева протеза в дясното коляно, а след това се завърна в ски състезанията миналия сезон след близо шест години пауза. Тя претърпя инцидент по време на последното спускане за Световната купа преди олимпийските игри.

Вон държи рекорда от 12 победи за Световната купа в Кортина.