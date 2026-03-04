Лионел Меси оглави класацията на CIES за най‑ефективни футболисти през последната година

Нападателят на Интер Маями Лионел Меси зае първо място в класацията на CIES Football Observatory за футболистите с най‑много голове и асистенции през последните 12 месеца в 67 национални първенства.

38‑годишният аржентинец има 37 гола и 22 асистенции през последните 365 дни в Мейджър Лийг Сокър.

На второ място в подреждането е нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн с 35 попадения и 7 асистенции.

В челната петица попадат още Андерс Драйер от Сан Диего ФК с 22 гола и 19 асистенции, Килиан Мбапе от Реал Мадрид с 37 попадения и 4 асистенции, както и Джердан Шачири от Базел с 19 гола и 19 асистенции.

Меси е лидер и в индекса на ниво лига с 66,3 точки. След него се нареждат Мбапе с 65,4 точки и Кейн с 64,5. В топ 5 в тази класация попадат още Майкъл Олисе от Байерн с 54,9 точки и Евангелос Павлидис от Бенфика с 49,3 точки.