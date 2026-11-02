Лионел Меси осигури важна победа на Интер Маями преди плейофите

Голямата звезда на световния футбол Лионел Меси отбеляза своя 26-и гол за сезона в американската Мейджър лийг сокър в 83-тата минута, осигурявайки на гостуващия Интер Маями победа с 2:1 над Ню Ингланд Революшън. Победата на Интер е от голямо значение за разпределението на позициите преди плейофите.

Меси също така асистира за изравнителния гол на Херман Бертераме в 69-ата минута. Благодарение на това Интер Маями (16 победи, 6 загуби, 11 равенства; 59 точки) изпревари Ню Ингланд (18-11-4; 58 точки) и се изкачи на второ място в Източната конференция, като до края на редовния сезон остава само един мач.

Теласко Сеговия направи асистенция за гола на Меси, помагайки на Интер да прекъсне серията си от два мача без победа.

Даниел Газдаг се разписа в 53-тата минута за Ню Ингланд. Отборът не успя да удължи серията си от четири поредни победи и за първи път през сезона загуби мач, в който е водил или резултатът е бил равен в 75-ата минута.