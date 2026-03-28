Ливърпул запазва доверието си в Арне Слот и за следващия сезон

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот ще остане начело на отбора и през следващия сезон, съобщава The Athletic.

Ръководството на клуба продължава да гласува доверие на 47-годишния специалист и планира да изгради състав, способен да се бори за водещите позиции във Висшата лига. Според информацията, Слот ще бъде активно ангажиран в трансферната политика и оформянето на отбора през летния прозорец.

Нидерландецът пое „мърсисайдци“ през 2024 година, а към момента тимът заема пето място във временното класиране с 49 точки след 31 изиграни срещи.

В клуба разглеждат бъдещето в дългосрочен план, като Слот остава ключова фигура в проекта за развитие на отбора.