Лийдс е полуфиналист за ФА Къп след успех с дузпи над Уест Хем

Лийдс се класира за полуфиналите за Купата на Футболната асоциация на Англия. Отборът победи Уест Хем след изпълнение на дузпи и 2:2 в редовното време. Българският национал Илия Груев се появи в игра в 69-ата минута.

Йоркшърци откриха резултата на Олимпийския стадион в Лондон в 26-ата минута. Шут на Ао Танака от вътрешността на наказателното поле се отклони в крака на Аксел Дисаси и попадна във вратата на Алфонс Ареола.

Четвърт час преди края на редовното време възпитаниците на Даниел Фарке получиха дузпа след намесата на ВАР за нарушение на Макс Килман срещу резервата Брендън Арънсън.

В добавеното време лондончани се върнаха в срещата по впечатляващ начин. В 92-ата минута Джаръд Боуен стреля в дясната греда, а Матеуш Фернандеш се разписа при добавката. Четири минути по-късно Аксел Дисаси засече от въздуха центриране на Адама Траоре и се стигна до продължения.

В продълженията "чуковете" можеха да стигнат до успеха, но гол на Валентин Кастеянос бе отменен след намесата на ВАР заради засада, Джаръд Боуен повторно стреля в дясната греда, а попадение на Пабло не бе зачетено. Така се стигна до дузпи.

11-метровите удари започнаха с пропуски на Джоел Пиру и Джаръд Боуен. Пабло също сгреши от бялата точка за домакините, а точно изпълнение на Паскал Страйк сложи точка на спора.

Лийдс е последният полуфиналист, след като Манчестър Сити, Челси и Саутхемптън също стигнаха до финалното каре в турнира.