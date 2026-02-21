Лийдс изпусна победата над Астън Вила в заключителните минути

Срещата между Астън Вила и Лийдс от 27-ия кръг на Висшата лига завърши при равенство 1:1. Българският национал Илия Груев игра цял мач за йоркшърци.

Гостите откриха резултата на стадион "Вила Парк" в Бирмингам в 31-ата минута. Антон Щах

През второто полувреме Оли Уоткинс изпрати кълбото в противниковата врата, но голът не бе зачетен заради засада.

"Вилъните" изравниха в предпоследната минута на редовното време. Езри Конса засече с глава центриране от ъглов удар на резервата Джейдън Санчо. Топката отиде на пътя на появилият се от резервната скамейка Тами Ейбрахам, който с коляно я прати във вратата. Това бе първия точен удар на тима след почивката.

В добавеното време на срещата Илия Груев получи жълт картон за нарушение срещу Морган Роджърс.

Астън Вила остава на 3-ото място в класирането с актив от 51 пункта. Лийдс заема 15-ата позиция в подреждането с 31 точки.

Останалите мачове, играни по същото време:

Брентфорд - Брайтън 0:2

Челси - Бърнли 1:1