Локо Пд: Нека покажем, че можем да бъдем пример за феърплей, култура и любов към играта

Спорт
Дербито на Пловдив е в събота, като и двата клуба призоваха за уважение.

Локомотив Пловдив – Левски
Снимка: Startphoto.bg
От ръководството на Локомотив (Пловдив) публикуваха официална декларация за толерантност и уважение между феновете преди дербито с Ботев. По-рано през деня същото сториха и от лагера на „канарчетата“. Сблъсъкът между двата тима е на 1 ноември (събота) от 14:45 часа на „Лаута“.

"Уважаеми локомотивци,

Остават броени часове до поредното пловдивско дерби. Двубоят е в събота (01.11) от 14:45, а стадион “Локомотив” ще бъде арена на този двубой. Дербито не е просто мач. То е част от историята, емоцията и идентичността на нашия град.

Всяка среща между двата отбора събира поколения привърженици, носи страст, спомени и очакване. Това е ден, в който Пловдив живее с футбола – ден, който трябва да бъде празник.

Призоваваме всички фенове – без значение от цветовете, които носят – да покажат уважение един към друг, да подкрепят своя отбор с гордост, но и с отговорност. Истинската сила на дербито е в атмосферата на стадиона, в емоцията по трибуните, а не извън тях.

Нека всички заедно докажем, че Пловдив е град, в който спортът обединява, а не разделя. Да покажем, че можем да бъдем пример за феърплей, култура и любов към играта.

ПФК Локомотив Пловдив вярва, че когато има уважение между съперниците, страстта има още по-голяма стойност.

Да направим дербито такова, каквото заслужава да бъде – истински празник за града, за футбола и за всички пловдивчани.

Защото преди всичко стои нашият общ дом – ПЛОВДИВ", обявиха от клуба.

От Ботев Пд излязоха с официална декларация за толерантност и уважение между феновете преди дербито с Локомотив
От Ботев Пд излязоха с официална декларация за толерантност и уважение между феновете преди дербито с Локомотив
Сблъсъкът между двата тима е на 1 ноември (събота) от 14:45 часа на...
Чете се за: 01:50 мин.
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Локомотив Пловдив

