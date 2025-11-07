БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Чете се за: 03:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Локомотив Авиа записа втора победа от началото на НВЛ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Възпитаниците на старши треньора Найден Найденов постигнаха чист успех над Черно море.

ВК Локомотив Авиа
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Вицешампионът Локомотив Авиа постигна втора поредна победа от началото на новия сезон в мъжкото волейболно първенство. Възпитаниците на старши треньора Найден Найденов надделяха с 3:0 (25:23, 25:20, 25:18) гейма като домакини на Черно море в среща от третия кръг на шампионата.

Първият гейм предложи равностойна битка, в която гостите от Варна изпуснаха ранен аванс от четири точки и така се стигна до 19:18 в тяхна полза. Тогава „черно-белите“ направиха серия от четири поредни спечелени разигравания, но Черно море не се предаде и изравни до 23:23. В заключителните моменти Локомотив показа по-добра концентрация, за да измъкне първата част с 25:23.

Вторият гейм се разви по сходен начин, след като вървеше точка за точка до 18:17 за варненци. Последваха обаче пет безответни точки за „железничарите“ и този път те не допуснаха изненада в края, за да поведат с 2:0 гейма след 25:20.

Това пречупи съпротивителни сили на гостите, които в третата част не успяха да се противопоставят на своя съперник и Локомотив достигна до крайния успех при 25:18.

Най-резултатен за победата на „черно-белите“ бе Жулиен Георгиев с 16 точки, а 14 добави Кристиян Алексов.

За варненци Марсел Гуиндонг реализира 16 точки.

Така отборът воден от Найден Найденов има пълен актив от 6 точки след първите си два изиграни мача, докато Черно море регистрира трето поредно поражение и все още е без успех от началото на сезона.

#НВЛ за мъже 2025/2026 #ВК Локомотив Авиа #ВК Черно море

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
1
Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
2
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
3
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния...
Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
4
Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията
5
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да...
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава гражданско движение
6
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
5
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
6
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...

Още от: Български волейбол

Невен Нешев: Юношите на ВК ЦСКА остават незабелязани от федерацията, въпреки силните резултати
Невен Нешев: Юношите на ВК ЦСКА остават незабелязани от федерацията, въпреки силните резултати
Николай Желязков очаква труден реванш срещу Осиек Николай Желязков очаква труден реванш срещу Осиек
Чете се за: 01:35 мин.
Ева Янева в предаването "Зала на славата" Ева Янева в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 09:07 мин.
Не пропускайте волейболната класика Левски - ЦСКА в неделя по БНТ 3 Не пропускайте волейболната класика Левски - ЦСКА в неделя по БНТ 3
Чете се за: 00:45 мин.
Марица с изразителна победа над Динамо Загреб в квалификациите на Шампионската лига Марица с изразителна победа над Динамо Загреб в квалификациите на Шампионската лига
Чете се за: 01:17 мин.
Женският отбор на Левски отпадна от волейболния турнир Чалъндж къп Женският отбор на Левски отпадна от волейболния турнир Чалъндж къп
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

"Живее ми се, но МЗ ги няма": Борба за живот без помощ от държавата
"Живее ми се, но МЗ ги няма": Борба за живот без помощ от...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Без купувач за "Лукойл": Според САЩ "Гънвор" е марионетка на Русия Без купувач за "Лукойл": Според САЩ "Гънвор" е марионетка на Русия
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Особеният управител придобива пълен контрол над "Лукойл" (ОБЗОР) Особеният управител придобива пълен контрол над "Лукойл" (ОБЗОР)
Чете се за: 08:47 мин.
У нас
Бюджетът на раздора: Между напрежението и диалога (ОБЗОР) Бюджетът на раздора: Между напрежението и диалога (ОБЗОР)
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
За 4 от 7 проблемни зони в София все още няма решение за боклука
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Общество
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ