Локомотив Авиа записа втора победа от началото на НВЛ

Вицешампионът Локомотив Авиа постигна втора поредна победа от началото на новия сезон в мъжкото волейболно първенство. Възпитаниците на старши треньора Найден Найденов надделяха с 3:0 (25:23, 25:20, 25:18) гейма като домакини на Черно море в среща от третия кръг на шампионата.

Първият гейм предложи равностойна битка, в която гостите от Варна изпуснаха ранен аванс от четири точки и така се стигна до 19:18 в тяхна полза. Тогава „черно-белите“ направиха серия от четири поредни спечелени разигравания, но Черно море не се предаде и изравни до 23:23. В заключителните моменти Локомотив показа по-добра концентрация, за да измъкне първата част с 25:23.

Вторият гейм се разви по сходен начин, след като вървеше точка за точка до 18:17 за варненци. Последваха обаче пет безответни точки за „железничарите“ и този път те не допуснаха изненада в края, за да поведат с 2:0 гейма след 25:20.

Това пречупи съпротивителни сили на гостите, които в третата част не успяха да се противопоставят на своя съперник и Локомотив достигна до крайния успех при 25:18.

Най-резултатен за победата на „черно-белите“ бе Жулиен Георгиев с 16 точки, а 14 добави Кристиян Алексов.

За варненци Марсел Гуиндонг реализира 16 точки.

Така отборът воден от Найден Найденов има пълен актив от 6 точки след първите си два изиграни мача, докато Черно море регистрира трето поредно поражение и все още е без успех от началото на сезона.