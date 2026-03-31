БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Романът "Остайница" влезе в краткия списък на...
Чете се за: 01:47 мин.
Полицията в Бургас задържа шофьор с рекордните 4,46...
Чете се за: 00:40 мин.
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна...
Чете се за: 04:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Локомотив Новосибирск и Симеон Николов се класираха на полуфинал в Русия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Запази

Тимът на Пламен Константинов обърна Белогорие и продължава към битка със Зенит Казан

Локомотив Новосибирск и Симеон Николов се класираха на полуфинал в Русия
Снимка: ВК «Локомотив-Новосибирск»/X
Слушай новината

Локомотив Новосибирск с Симеон Николов в състава си се класира за полуфиналите в руското волейболно първенство.

Отборът, воден от Пламен Константинов, постигна обрат и победи Белогорие с 3:1 (21:25, 25:10, 25:22, 25:20) в решаващия трети мач от четвъртфиналната серия. Така Локомотив спечели плейофа с 2:1 победи и си осигури място в топ 4.

Българският разпределител Николов допринесе със 7 точки за успеха, а най-резултатен за домакините беше Иля Казаченков с 18. За гостите от Белгород Мохамед Ал Хачдади реализира 19 точки.

В полуфиналите Локомотив Новосибирск ще се изправи срещу шампиона от миналия сезон Зенит Казан. Серията ще се играе до три победи от пет мача, като първият двубой е на 3 април в Казан.

#ВК Локомотив Новосибирск #симеон николов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
1
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Кола пропадна в дупка от ВиК авария в пловдивския квартал "Столипиново"
2
Кола пропадна в дупка от ВиК авария в пловдивския квартал...
Бащата на починалото дете в болница в Добрич: Надявам се единствено да има справедливост
3
Бащата на починалото дете в болница в Добрич: Надявам се единствено...
Янкулов предлага на прокурорската колегия на ВСС да освободи от длъжност Сарафов за дисциплинарни нарушения
4
Янкулов предлага на прокурорската колегия на ВСС да освободи от...
Българската национална телевизия променя програмата си в памет на Борислав Михайлов
5
Българската национална телевизия променя програмата си в памет на...
Полицията в Бургас задържа шофьор с рекордните 4,46 промила зад волана
6
Полицията в Бургас задържа шофьор с рекордните 4,46 промила зад волана

Най-четени

Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
1
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
3
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
4
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на Мариана Векилска
5
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на...
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома
6
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у...

Още от: Европейски волейбол

Радослав Арсов поема женския волейболен тим Гьозтепе Измир
Радослав Арсов поема женския волейболен тим Гьозтепе Измир
Волейболните националки до 18 г. с билет за европейското първенство Волейболните националки до 18 г. с билет за европейското първенство
Чете се за: 03:15 мин.
Националният ни отбор по волейбол за девойки под 18 г. с летящ старт в европейската квалификация в София Националният ни отбор по волейбол за девойки под 18 г. с летящ старт в европейската квалификация в София
Чете се за: 02:17 мин.
Волейболният ни тим за девойки под 18 г. стартира срещу Швеция на европейската квалификация в София Волейболният ни тим за девойки под 18 г. стартира срещу Швеция на европейската квалификация в София
Чете се за: 01:27 мин.
Монца се разделя с Мартин Атанасов Монца се разделя с Мартин Атанасов
Чете се за: 01:07 мин.
Александър Николов отново блести, но Чивитанова отстъпи в четвъртфиналите на Шампионската лига Александър Николов отново блести, но Чивитанова отстъпи в четвъртфиналите на Шампионската лига
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Чете се за: 04:42 мин.
Български футбол
Президентът Йотова: Подписването на споразумението в Киев е неадекватно Президентът Йотова: Подписването на споразумението в Киев е неадекватно
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Удари или сделка: Възможно ли е войната да свърши на шестата седмица? Удари или сделка: Възможно ли е войната да свърши на шестата седмица?
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Романът "Остайница" влезе в краткия списък на "Международен Букър" Романът "Остайница" влезе в краткия списък на "Международен Букър"
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Правосъдният министър Янкулов сезира Прокурорската колегия за...
Чете се за: 06:32 мин.
У нас
Митове за ваксината срещу морбили - псевдофакти и манипулации...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Обрат в делото: Ключов свидетел без спомен за катастрофата с АТВ в...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Ново признание за Георги Господинов: "В центъра на голямата...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ