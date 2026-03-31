Локомотив Новосибирск и Симеон Николов се класираха на полуфинал в Русия

Локомотив Новосибирск с Симеон Николов в състава си се класира за полуфиналите в руското волейболно първенство.

Отборът, воден от Пламен Константинов, постигна обрат и победи Белогорие с 3:1 (21:25, 25:10, 25:22, 25:20) в решаващия трети мач от четвъртфиналната серия. Така Локомотив спечели плейофа с 2:1 победи и си осигури място в топ 4.

Българският разпределител Николов допринесе със 7 точки за успеха, а най-резултатен за домакините беше Иля Казаченков с 18. За гостите от Белгород Мохамед Ал Хачдади реализира 19 точки.

В полуфиналите Локомотив Новосибирск ще се изправи срещу шампиона от миналия сезон Зенит Казан. Серията ще се играе до три победи от пет мача, като първият двубой е на 3 април в Казан.