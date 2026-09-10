Локомотив Пловдив подсили атаката с френски нападател

26-годишният Жуниор Бурбан подписа договор за три сезона и се превърна в седмото ново попълнение на "черно-белите“ през лятото
Локомотив Пловдив продължава със селекцията за новия сезон. „Черно-белите“ официално обявиха привличането на френския нападател Жуниор Бурбан, който подписа договор с клуба за следващите три години.
Бурбан се превръща в седмото ново попълнение в състава на пловдивчани през летния трансферен период и ще увеличи опциите на тима в офанзивен план.
Нападателят е роден на 11 април 2000 година във френския град Ван. Футболното си развитие започва в школата на Лориен, след което трупа опит в различни първенства.
В кариерата си Бурбан е защитавал цветовете на Ван и люксембургския Прогрес Нийдеркорн, а за последно е бил част от френския Кевили.
С привличането му Локомотив продължава да надгражда състава си, а французинът ще има задачата да засили конкуренцията в предни позиции.
"ПФК Локомотив Пловдив желае успех на Жуниор Бурбан с екипа на "черно-белите“, написаха от клуба при представянето на новото попълнение.