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Локомотив Пловдив подсили атаката с френски нападател

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26-годишният Жуниор Бурбан подписа договор за три сезона и се превърна в седмото ново попълнение на "черно-белите“ през лятото

Локомотив Пловдив подсили атаката с френски нападател
Снимка: Официален сайт на ПФК Локомотив Пловдив
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Локомотив Пловдив продължава със селекцията за новия сезон. „Черно-белите“ официално обявиха привличането на френския нападател Жуниор Бурбан, който подписа договор с клуба за следващите три години.

Бурбан се превръща в седмото ново попълнение в състава на пловдивчани през летния трансферен период и ще увеличи опциите на тима в офанзивен план.

Нападателят е роден на 11 април 2000 година във френския град Ван. Футболното си развитие започва в школата на Лориен, след което трупа опит в различни първенства.

В кариерата си Бурбан е защитавал цветовете на Ван и люксембургския Прогрес Нийдеркорн, а за последно е бил част от френския Кевили.

С привличането му Локомотив продължава да надгражда състава си, а французинът ще има задачата да засили конкуренцията в предни позиции.

"ПФК Локомотив Пловдив желае успех на Жуниор Бурбан с екипа на "черно-белите“, написаха от клуба при представянето на новото попълнение.

#Жуниор Бурбан #ПФК Локомотив Пловдив

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