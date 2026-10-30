Локомотив София се раздели с Любослав Пенев часове преди мача с Ботев Пловдив

Локомотив София изненадващо обяви раздялата си със старши треньора Любослав Пенев само около два часа преди домакинството срещу Ботев Пловдив от 14-ия кръг на Първа лига.

Решението е взето след разговори между клубното ръководство и треньорския щаб, като двете страни са постигнали споразумение за прекратяване на съвместната си работа по взаимно съгласие.

В официалното си съобщение столичният клуб уточни, че в предстоящия двубой срещу „канарчетата“ отборът ще бъде воден от помощниците на Пенев. След края на срещата техните ангажименти към Локомотив също ще приключат.

„След проведени разговори между ръководството на клуба и треньорския щаб беше взето решение двете страни да се разделят по взаимно съгласие“, се казва в позицията на „железничарите“.

От клуба изразиха благодарност към бившия национален селекционер и неговия екип за положените усилия и професионализма по време на съвместната им работа.

"Ръководството на Локомотив благодари на Любослав Пенев и щаба му за професионализма и им пожелава много здраве и успехи в бъдеще“, допълват столичани.

Раздялата идва в необичаен момент, непосредствено преди официален мач, като към момента Локомотив София не е обявил кой ще наследи Пенев на треньорския пост.

Двубоят между Локомотив София и Ботев Пловдив е насрочен за 30 октомври от 19:30 часа.