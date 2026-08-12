Лора Христова получи престижна покана за звездния "Дрезден Сити Биатлон“

Българският биатлон получи поредно международно признание. Олимпийската медалистка Лора Христова получи лична покана за участие в престижния летен старт "Дрезден Сити Биатлон“, който ще се проведе на 23 август по улиците на германския град.

Христова е сред едва десетте световни звезди при жените, избрани от организаторите за надпреварата. Българката, която спечели бронзов медал на Олимпийските игри в Милано Кортина, ще премери сили с някои от най-силните имена в световния биатлон.

Сред потвърдените участнички са олимпийската шампионка Лиза Витоци, германките Ванеса Фойгт и Янина Хетих-Валц, шведката Анна Магнусон, австрийката Анна Гандлер, белгийката Лоте Лие, естонката Регина Ермиц и чехкинята Тереза Воборникова.

Не по-малко впечатляващ е съставът и при мъжете. В Дрезден се очакват актуалният носител на Световната купа и трикратен олимпийски медалист Ерик Перо, олимпийският шампион Стурла Холм Легрейд, както и Филип Наврат, Юстъс Щрелов, Мартин Понсилуома, Яков Фак и Лукас Хофер.

"Дрезден Сити Биатлон“ се превърна в едно от най-атрактивните летни събития в спорта. Трасето е с дължина 2,3 километра и преминава през централните улици на Дрезден, покрай река Елба, прочутата Опера и сградата на Общината. За импровизираното стрелбище са предвидени трибуни за повече от 5000 зрители.

Програмата включва квалификации в ранния следобед и финални състезания след 17:00 часа местно време. Надпреварата ще получи и сериозно телевизионно покритие, като финалите ще бъдат излъчени пряко по германската обществена телевизия ZDF.

Лора Христова става едва втората българка, получила лична покана за участие в звездната надпревара. Преди година тази чест заслужи Милена Тодорова, която превърна участието си в сериозен успех за българския биатлон.

Тодорова стигна до бронзовото отличие след изключително оспорвана битка и дълго време бе лидер в масовия старт. В крайна сметка белгийката Лоте Лие спечели надпреварата с време 31:56,2 минути и две грешки в стрелбата. Каролин Нотен от Норвегия завърши втора със същото време, а българката остана само на 1,1 секунди от победителката.

Сега Лора Христова ще има възможност да продължи силното българско присъствие в Дрезден в конкуренцията на част от най-големите имена в световния биатлон.

Подобни градски летни стартове придобиват все по-сериозно значение и са част от стремежа на Международния съюз по биатлон (IBU) да развива и популяризира летните надпревари в спорта.