БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лоренцо Лука сменя Наполи с Нотингам Форест

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Запази

Нападателят ще играе под наем в тима от Висшата лига.

Удинезе, Лоренцо Лука
Снимка: БТА
Слушай новината

Нападателят на Наполи Лоренцо Лука отказа да говори пред медиите при заминаването си за медицински прегледи в Нотингам Форест. Трансферът е под формата на наем за 2 млн. евро с опция за откупуване в края на сезона за още 35 млн. евро.

Лука изглеждаше видимо раздразнен на летището и не отговори на въпросите на репортерите на Sportitalia, които го попитаха дали има послание към феновете на Наполи и дали би направил нещо по различен начин по време на престоя си в клуба.

Централният нападател се присъедини към Наполи от Удинезе едва през миналото лято, но така и не успя да остави сериозна следа и да впечатли старши треньора Антонио Конте, дори в период, в който контузии силно ограничиха опциите в атака.

В крайна сметка бе взето решение Лука да потърси ново предизвикателство. Интерес към него имаше и от страна на Пиза, но Нотингам Форест успя да финализира сделката.

Според множество източници, сред които и Sky Sport Italia, става дума за наем за срок от шест месеца срещу 2 млн. евро, с опция за откупуване за още 35 млн. евро след края на сезона.

Лоренцо Лука пристигна в Наполи миналото лято от Удинезе под наем за 9 млн. евро с задължителна опция за откупуване за 26 млн. евро плюс 5 млн. под формата на бонуси. При евентуално осъществяване на трансфера в Нотингам Форест, неаполитанците на практика ще възстановят инвестицията си.

През настоящия сезон Лука отбеляза два гола в 23 официални мача за Наполи.

#ФК Нотингам Форест #Лоренцо Лука #ФК Наполи

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
1
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
2
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир
3
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
5
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен Радев си тръгва от президентската институция
6
След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен...

Най-четени

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
2
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
5
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
6
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...

Още от: Европейски футбол

Рома отказа Щутгарт в Лига Европа
Рома отказа Щутгарт в Лига Европа
Пер-Матиас Хьогмо: Искаше ми се да имаме малко повече интензитет Пер-Матиас Хьогмо: Искаше ми се да имаме малко повече интензитет
Чете се за: 01:47 мин.
Олимпик Лион и Астън Вила стигнаха до минимални победи в Лига Европа Олимпик Лион и Астън Вила стигнаха до минимални победи в Лига Европа
Чете се за: 03:55 мин.
Десподов и ПАОК заслужиха място в плейофите на Лига Европа Десподов и ПАОК заслужиха място в плейофите на Лига Европа
Чете се за: 01:50 мин.
Лудогорец си тръгна тъжен от Глазгоу Лудогорец си тръгна тъжен от Глазгоу
Чете се за: 04:22 мин.
Лига Европа: Глазгоу Рейнджърс - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ) Лига Европа: Глазгоу Рейнджърс - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Започна заседанието на КС, разглеждат оставката на Румен Радев
Започна заседанието на КС, разглеждат оставката на Румен Радев
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Заради липса на кворум: Народното събрание отново с провалено заседание Заради липса на кворум: Народното събрание отново с провалено заседание
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен Радев си тръгва от президентската институция След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен Радев си тръгва от президентската институция
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Неучебен ден в четири общини в Русенско заради поледицата
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Европейските лидери изразиха съмнения за Съвета за мир
Чете се за: 02:30 мин.
По света
ТикТок ще продължи да работи в САЩ
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ