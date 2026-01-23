Лоренцо Лука сменя Наполи с Нотингам Форест

Нападателят на Наполи Лоренцо Лука отказа да говори пред медиите при заминаването си за медицински прегледи в Нотингам Форест. Трансферът е под формата на наем за 2 млн. евро с опция за откупуване в края на сезона за още 35 млн. евро.

Лука изглеждаше видимо раздразнен на летището и не отговори на въпросите на репортерите на Sportitalia, които го попитаха дали има послание към феновете на Наполи и дали би направил нещо по различен начин по време на престоя си в клуба.

Централният нападател се присъедини към Наполи от Удинезе едва през миналото лято, но така и не успя да остави сериозна следа и да впечатли старши треньора Антонио Конте, дори в период, в който контузии силно ограничиха опциите в атака.

В крайна сметка бе взето решение Лука да потърси ново предизвикателство. Интерес към него имаше и от страна на Пиза, но Нотингам Форест успя да финализира сделката.

Според множество източници, сред които и Sky Sport Italia, става дума за наем за срок от шест месеца срещу 2 млн. евро, с опция за откупуване за още 35 млн. евро след края на сезона.

Лоренцо Лука пристигна в Наполи миналото лято от Удинезе под наем за 9 млн. евро с задължителна опция за откупуване за 26 млн. евро плюс 5 млн. под формата на бонуси. При евентуално осъществяване на трансфера в Нотингам Форест, неаполитанците на практика ще възстановят инвестицията си.

През настоящия сезон Лука отбеляза два гола в 23 официални мача за Наполи.