Лос Анджелис Лейкърс записа убедителен успех срещу Маями Хийт след 42 точки на Лука Дончич

Лука Дончич продължи силното начало на сезона си, записвайки 42 точки при победата на Лос Анджелис Лейкърс срещу Маями Хийт със 138:117 в Националната баскетболна асоциация (НБА). Словенецът вкара поне 37 точки в пети пореден мач, сред които и шест тройки, и демонстрира уменията си на плеймейкър с 13 асистенции, оформяйки дабъл-дабъл.

Лидерът на "езерняците" започна с 16 точки, 5 асистенции и 4 борби още в първата четвъртина, а след полувремето тимът му вече водеше с 93:74. Играчите на Маями не успяха да затруднят съперника и да намалят изоставането си, а Дончич и Остин Рийвс дори бяха оставени да почиват в заключителната част на срещата.

Рийвс добави 27 точки за Лейкърс, а Уокър Кеслър се отчете с дабъл-дабъл от 15 точки и 15 борби. Така калифорнийци вече са с баланс от 6 победи и 2 поражения и са четвърти в Западната конференция.

За тима на Маями, който е 10-и на изток с баланс 2:5, Янис Адетокунбо оформи дабъл-дабъл от 30 точки и 12 борби, а към тях добави и 7 асистенции. Клей Томпсън отбеляза 19 точки, а Бам Адебайо - 16.

Ню Орлиънс Пеликанс нанесе първа загуба на Мемфис Гризлис със 135:134 след продължение. "Пеликаните" записаха трети пореден успех, а за техният съперник приключи серията без загуба, която беше и изравнен най-силен старт в историята на клуба.

Зайън Уилямсън вкара 25 точки, включително 9 в продължението, както и 11 борби, Джеремая Фиърс отбеляза два ключови коша от наказателната линия при 7,3 оставащи секунди, а Карло Маткович допринесе за успеха с 25 точки.

Тай Джероум реализира 40 точки за Мемфис, но пропусна далечен опит в последната секунда, който щеше да донесе победата на тима му. Новобранецът Камерън Буузър, син на бившия играч от НБА Карлос Буузър, завърши срещата с 18 точки и 9 борби.

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Хюстън Рокетс се затвърди като тима с най-силен старт в Западната конференция след седмия си успех за сезона, надигравайки Бостън Селтикс със 109:93. "Ракетите" не изоставаха в нито един момент от двубоя и бяха по-силни в подкошието, вкарвайки 50 точки срещу 34 за съперника.

Алперен Шенгюн поведе тексаския тим с 26 точки, 10 асистенции и 7 борби, а Джабари Смит Джуниър и Амен Томпсън допринесоха с по 14 точки.

За Селтикс, които бяха без Пол Джордж, Джейсън Тейтъм вкара 19 точки, но при стрелба 5 от 16 от игра, а Немиаш Кета добави 16 точки.

Филаделфия Севънтисиксърс се изкачи на първото място на изток след успех над Чикаго Булс със 126:107. Звездната стартова петица на Сиксърс отново беше заедно на терена и всеки от тях записа двуцифрени показатели за резултатност. Тайрийз Макси бе най-добър с 26 точки и 11 асистенции, Джейлън Браун добави 25 точки и 11 борби, Ви Джей Еджкомб реализира 21 точки, а ЛеБрон Джеймс и Джоел Ембийд завършиха с по 15 точки.

Кейлъб Уилсън се отчете с 24 точки за Чикаго, а Норман Пауъл добави 18.

Шампионът Ню Йорк Никс спечели местното дерби срещу Бруклин Нетс със 103:90. Ландри Шамет поведе "мрежите" с 22 точки, а успехът беше 15-и пореден срещу градския съперник.

Шей Гилджъс Алекзандър отбеляза 43 точки при победата на Оклахома Сити Тъндър срещу Кливланд Кавалиърс със 117:112, Джамал Мъри бе с 35 точки за Денвър Нъгетс, но тимът му загуби от Портланд Трейл Блейзърс със 110:118, а 33 точки от Кейд Кънингам помогнаха на Детройт Пистънс за победа срещу Шарлът Хорнетс със 124:91.