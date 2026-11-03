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Лос Анджелис Лейкърс записа убедителен успех срещу Маями Хийт след 42 точки на Лука Дончич

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Спорт
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Обзор на мачовете в НБА.

Лука Дончич
Снимка: БТА
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Лука Дончич продължи силното начало на сезона си, записвайки 42 точки при победата на Лос Анджелис Лейкърс срещу Маями Хийт със 138:117 в Националната баскетболна асоциация (НБА). Словенецът вкара поне 37 точки в пети пореден мач, сред които и шест тройки, и демонстрира уменията си на плеймейкър с 13 асистенции, оформяйки дабъл-дабъл.

Лидерът на "езерняците" започна с 16 точки, 5 асистенции и 4 борби още в първата четвъртина, а след полувремето тимът му вече водеше с 93:74. Играчите на Маями не успяха да затруднят съперника и да намалят изоставането си, а Дончич и Остин Рийвс дори бяха оставени да почиват в заключителната част на срещата.

Рийвс добави 27 точки за Лейкърс, а Уокър Кеслър се отчете с дабъл-дабъл от 15 точки и 15 борби. Така калифорнийци вече са с баланс от 6 победи и 2 поражения и са четвърти в Западната конференция.

За тима на Маями, който е 10-и на изток с баланс 2:5, Янис Адетокунбо оформи дабъл-дабъл от 30 точки и 12 борби, а към тях добави и 7 асистенции. Клей Томпсън отбеляза 19 точки, а Бам Адебайо - 16.

Ню Орлиънс Пеликанс нанесе първа загуба на Мемфис Гризлис със 135:134 след продължение. "Пеликаните" записаха трети пореден успех, а за техният съперник приключи серията без загуба, която беше и изравнен най-силен старт в историята на клуба.

Зайън Уилямсън вкара 25 точки, включително 9 в продължението, както и 11 борби, Джеремая Фиърс отбеляза два ключови коша от наказателната линия при 7,3 оставащи секунди, а Карло Маткович допринесе за успеха с 25 точки.

Тай Джероум реализира 40 точки за Мемфис, но пропусна далечен опит в последната секунда, който щеше да донесе победата на тима му. Новобранецът Камерън Буузър, син на бившия играч от НБА Карлос Буузър, завърши срещата с 18 точки и 9 борби.

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Хюстън Рокетс се затвърди като тима с най-силен старт в Западната конференция след седмия си успех за сезона, надигравайки Бостън Селтикс със 109:93. "Ракетите" не изоставаха в нито един момент от двубоя и бяха по-силни в подкошието, вкарвайки 50 точки срещу 34 за съперника.

Алперен Шенгюн поведе тексаския тим с 26 точки, 10 асистенции и 7 борби, а Джабари Смит Джуниър и Амен Томпсън допринесоха с по 14 точки.

За Селтикс, които бяха без Пол Джордж, Джейсън Тейтъм вкара 19 точки, но при стрелба 5 от 16 от игра, а Немиаш Кета добави 16 точки.

Филаделфия Севънтисиксърс се изкачи на първото място на изток след успех над Чикаго Булс със 126:107. Звездната стартова петица на Сиксърс отново беше заедно на терена и всеки от тях записа двуцифрени показатели за резултатност. Тайрийз Макси бе най-добър с 26 точки и 11 асистенции, Джейлън Браун добави 25 точки и 11 борби, Ви Джей Еджкомб реализира 21 точки, а ЛеБрон Джеймс и Джоел Ембийд завършиха с по 15 точки.

Кейлъб Уилсън се отчете с 24 точки за Чикаго, а Норман Пауъл добави 18.

Шампионът Ню Йорк Никс спечели местното дерби срещу Бруклин Нетс със 103:90. Ландри Шамет поведе "мрежите" с 22 точки, а успехът беше 15-и пореден срещу градския съперник.

@nba Quick rewind, full recap ️ Here’s everything from tonight’s @Brooklyn Nets vs. @New York Knicks matchup #NBA #Basketball #BrooklynNets #NewYorkKnicks ♬ original sound - nba

Шей Гилджъс Алекзандър отбеляза 43 точки при победата на Оклахома Сити Тъндър срещу Кливланд Кавалиърс със 117:112, Джамал Мъри бе с 35 точки за Денвър Нъгетс, но тимът му загуби от Портланд Трейл Блейзърс със 110:118, а 33 точки от Кейд Кънингам помогнаха на Детройт Пистънс за победа срещу Шарлът Хорнетс със 124:91.

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#Лос Анджелис Лейкърс #Лука Дончич #Маями Хийт

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