Лучано Спалети пристигна в базата на Ювентус, за да подпише

Лучано Спалети официално започва нова глава в кариерата си – италианският специалист пристигна тази сутрин в тренировъчната база на Ювентус в Континаса, за да подпише договора си и да бъде представен като нов старши треньор на „бианконерите“.

Тосканецът ще замени Игор Тудор, който беше уволнен в понеделник, и така ще стане третият треньор на Ювентус от началото на 2025 г. насам.

В сряда вечер „бианконерите“ победиха Удинезе с 3:1 у дома в мач от Серия А, като отборът временно бе воден от наставника на втория тим Масимо Брамбила.

Според италианските медии, Спалети е постигнал споразумение с Ювентус във вторник, а договорът ще бъде до края на сезона, с възможност за автоматично продължаване, ако отборът успее да се класира за Шампионската лига.

Очаква се клубът да обяви назначението официално в близките часове, след което Спалети ще проведе първата си тренировка с отбора в базата на Континаса.

64-годишният Спалети, който изведе Наполи до титлата в Серия А през сезон 2022/23, беше без отбор от юни 2025 г., когато бе освободен от Италианската футболна федерация след загубата с 0:3 от Норвегия.

Назначението му в Ювентус бележи завръщането му в клубния футбол и началото на нова ера за „Старата госпожа“, която се надява Спалети да върне отбора към стабилност и успехи след бурната 2025 година.





