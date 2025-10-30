БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха...
Чете се за: 03:30 мин.
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:45 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

Лучано Спалети пристигна в базата на Ювентус, за да подпише

Тосканецът ще замени Игор Тудор, който беше уволнен в понеделник.

Лучано Спалети Италия
Снимка: БТА
Лучано Спалети официално започва нова глава в кариерата си – италианският специалист пристигна тази сутрин в тренировъчната база на Ювентус в Континаса, за да подпише договора си и да бъде представен като нов старши треньор на „бианконерите“.

Тосканецът ще замени Игор Тудор, който беше уволнен в понеделник, и така ще стане третият треньор на Ювентус от началото на 2025 г. насам.

В сряда вечер „бианконерите“ победиха Удинезе с 3:1 у дома в мач от Серия А, като отборът временно бе воден от наставника на втория тим Масимо Брамбила.

Според италианските медии, Спалети е постигнал споразумение с Ювентус във вторник, а договорът ще бъде до края на сезона, с възможност за автоматично продължаване, ако отборът успее да се класира за Шампионската лига.

Очаква се клубът да обяви назначението официално в близките часове, след което Спалети ще проведе първата си тренировка с отбора в базата на Континаса.
64-годишният Спалети, който изведе Наполи до титлата в Серия А през сезон 2022/23, беше без отбор от юни 2025 г., когато бе освободен от Италианската футболна федерация след загубата с 0:3 от Норвегия.

Назначението му в Ювентус бележи завръщането му в клубния футбол и началото на нова ера за „Старата госпожа“, която се надява Спалети да върне отбора към стабилност и успехи след бурната 2025 година.


