Лудогорец цели да се върне на победния път срещу Локомотив София

С два мача в неделя, 6 септември, продължава осмият кръг в Първа лига. От 19:00 часа Локомотив Пловдив приема Черно море, а от 21:15 Локомотив София е домакин на Лудогорец.

Навръх Деня на Съединението в столичния квартал „Надежда“ „железничарите“ ще опитат да удължат колебливата серия на съперника. Лудогорец направи две поредни равенства – по 1:1 със Славия и Спартак Варна, след като стартира кампания с 5 от 5 победи. 14-кратните шампиони на страната са фаворити срещу закъсалия отбор на Любослав Пенев, който преди кръга е предпоследен с три пункта, макар и да има мач по-малко – отложената среща с ЦСКА у дома.

Локомотивци са и единственият отбор без успех от началото на сезона – три равенства и три поражения, но вече играха с Левски, ЦСКА 1948, Арда, Ботев Пловдив и Славия. В последния кръг Пенев и компания направиха 2:2 с новака Дунав в Русе.

View this post on Instagram A post shared by PFC Ludogorets 1945 (@pfcludogorets1945)





По-рано през деня Локомотив Пловдив и Черно море се изправят един срещу друг на „Лаута“ в двубой, в който и двата тима се представят доста под очакванията и са в крещяща нужда от точки. Домакините, които миналия сезон играха финал за Купата на България и впоследствие бараж за европейско участие, са на дъното с една победа и цели шест загуби.

Съперникът им в неделя – воденият от Илиан Илиев тим на Черно море, също изпитва големи затруднения и освен измъчения домакински успех над Дунав, има едно реми и пет поражения в останалите си срещи. Трите точки са задължителни за който и да е от отборите, за да вземе поне глътка въздух.