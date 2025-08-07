БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Лудогорец: Пътят е труден, но когато сме заедно, нищо не е невъзможно

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази

Благодарим ви, че вярвате в отбора, обърнаха се разградчани към своите фенове след първия мач срещу Ференцварош.

Лудогорец – Ференцварош
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Лудогорец благодари на своите фенове за подкрепата срещу Ференцварош в първия мач от третия кръг в квалификациите на Шампионска лига. Разградчани и унгарците сътвориха равенство след 0:0 на „Хювефарма Арена“.

Ето какво написаха от клуба:

Вашата вярност, присъствие и заряд от трибуните ни дадоха сили да се борим допоследно. Не победихме, но крайният резултат ни оставя реални шансове за класиране в плейофа на Шампионската лига.

С ваша помощ вече отстранихме корави съперници като Динамо Минск и Риека, и заедно можем да мечтаем за още една вълнуваща европейска кампания.

Пътят е труден, но когато сме заедно – нищо не е невъзможно! Благодарим ви, че вярвате в отбора и продължавате да сте с нас във всяка битка.

Лудогорец се бори до край, а вие сте нашият 12-и играч!"

Свързани статии:

Без голове в първата битка между Лудогорец и Ференцварош
Без голове в първата битка между Лудогорец и Ференцварош
Двата отбора оставиха жива интригата за реванша, който ще бъде след...
Чете се за: 03:15 мин.
#ФК Ференцварош #УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ПФК Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
1
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
2
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване на данъци в няколко общини
4
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване...
Катинар на храма: Жители на село Бураново недоволстват, че новоназначеният свещеник заключва обновената от тях църква
5
Катинар на храма: Жители на село Бураново недоволстват, че...
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен
6
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да...

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало малко дете в Пловдив
3
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
5
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...
Тереза Маринова: Нигога няма да имаме атлетиката, която сме имали някога
6
Тереза Маринова: Нигога няма да имаме атлетиката, която сме имали...

Още от: Европейски футбол

Даниел Боримиров: Искаме да виждаме все по-силен Левски
Даниел Боримиров: Искаме да виждаме все по-силен Левски
Борислав Рупанов: Това е сбъдната мечта Борислав Рупанов: Това е сбъдната мечта
Чете се за: 00:47 мин.
Хулио Веласкес: Заслужавахме да спечелим с по-голям резултат Хулио Веласкес: Заслужавахме да спечелим с по-голям резултат
Чете се за: 02:35 мин.
Антонио Вутов: Целият отбор се представи добре Антонио Вутов: Целият отбор се представи добре
Чете се за: 01:20 мин.
Радост в "синьо"! Левски матира Сабах във финалните акорди (ВИДЕО) Радост в "синьо"! Левски матира Сабах във финалните акорди (ВИДЕО)
Чете се за: 03:57 мин.
Лига на конференциите: Левски - Сабах 1:0 (ГАЛЕРИЯ) Лига на конференциите: Левски - Сабах 1:0 (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване на данъци в няколко общини
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Пожар гори в района на Шуменското плато (СНИМКИ/ВИДЕО) Пожар гори в района на Шуменското плато (СНИМКИ/ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Пожар избухна между хасковските села Елена и Момино Пожар избухна между хасковските села Елена и Момино
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Държавата с мерки срещу имотните измами
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Строг воден режим в Плевенския регион: Без вода по график, но и без...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Проверки в Созопол: Заведение от 4 години работи без задължителната...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Разговори за мир или за бизнес: Ще има ли среща мужду Тръмп, Путин...
Чете се за: 05:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ