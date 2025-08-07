Лудогорец: Пътят е труден, но когато сме заедно, нищо не е невъзможно

Благодарим ви, че вярвате в отбора, обърнаха се разградчани към своите фенове след първия мач срещу Ференцварош.
Лудогорец благодари на своите фенове за подкрепата срещу Ференцварош в първия мач от третия кръг в квалификациите на Шампионска лига. Разградчани и унгарците сътвориха равенство след 0:0 на „Хювефарма Арена“.
Ето какво написаха от клуба:
„Вашата вярност, присъствие и заряд от трибуните ни дадоха сили да се борим допоследно. Не победихме, но крайният резултат ни оставя реални шансове за класиране в плейофа на Шампионската лига.
С ваша помощ вече отстранихме корави съперници като Динамо Минск и Риека, и заедно можем да мечтаем за още една вълнуваща европейска кампания.
Пътят е труден, но когато сме заедно – нищо не е невъзможно! Благодарим ви, че вярвате в отбора и продължавате да сте с нас във всяка битка.
Лудогорец се бори до край, а вие сте нашият 12-и играч!"