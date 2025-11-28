Лудогорец удължи договорите на още трима

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Работата в дългосрочен план по селекцията на разградчани продължава с пълна сила.

ПФК Лудогорец
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Лудогорец не спира с работата по селекцията. Разградчани удължиха договорите на още от трима от своите ключови играчи. „Зелените“ ще продължат да разчитат на Иван Йорданов, Ивайло Чочев и Бернард Текпетей, обявиха официално от клуба. По този начин действащите шампиони в Първа лига продължават с последователната си политика да запазват основните си фигури.


Текпетей е сред най-продуктивните футболисти в отбора, записвайки 199 мача, 45 гола и 37 асистенции с екипа на Лудогорец във всички турнири. Един от големите таланти на Академия Лудогорец, минал през повечето ѝ формации, Иван Йорданов също е важна част от първия тим. До момента той има 78 мача, 4 гола и 7 асистенции за първия отбор. Ивайло Чочев се утвърди като лидер в средната линия с 93 мача, 22 гола и 9 асистенции в официални двубои за клуба.

Новината идва само дни след като Квадво Дуа, Серджио Падт и Кайо Видал също удължиха своите контракти с шампионите.

