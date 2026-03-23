Лудогорец уговаря контрола с Фарул по време на паузата

Лудогорец ще се изправи срещу румънския Фарул Констанца в контролна среща по време на паузата за националните отбори, съобщиха от разградския клуб.

Двубоят ще се проведе в неделя, 29 март, от 14:00 часа на стадион "Хювефарма Арена“. Проверката ще бъде открита за привържениците, като входът ще бъде свободен.

От клуба уточниха, че феновете на "орлите“ ще бъдат настанени в сектор "B“.

Контролата е част от подготовката на Лудогорец в периода без официални мачове заради международните ангажименти на националните отбори.