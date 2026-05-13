Ясен Петров: Победата ни оставя в битката за спасение

Старши треньорът на Добруджа Ясен Петров не скри задоволството си след победата с 2:0 над Славия в София в поредна среща от първенството по футбол. Ето какво каза специалистът след последния съдийски сигнал.

„Радващото е, че тази победа ни оставя в битката за спасение в елита. В двата мача до края трябва да дадем всичко. Нещата са в нашите ръце. Почти всички показатели са в полза на нашия отбор. Имахме доста ситуации пред вратата на противника, а момчетата дадоха всичко от себе си в края на сезона. Остава да се подготвим добре за следващите двубои. Сега вече мисля за следващите ни два мача, които са най-важни“, каза Петров.