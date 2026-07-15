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Луис де ла Фуенте: Франция се изправи срещу най-добрия отбор в света

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Спорт
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Селекционерът на Испания определи победата над Франция като доказателство за това колко много се е развил испанският отбор

Луис де ла Фуенте
Снимка: БТА
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Селекционерът Луис де ла Фуенте не се сдържа след победата на водения от него отбор на Испания с 2:0 над Франция, която ги класира за финала на световното първенство 2026, давайки крайно смела оценка за нивото на отбора си след полуфинала във вторник на „Далас Стейдиъм“.

Испания ще играе за втори път на финал за световната титла, след като при първото си участие през 2010-а година тимът триумфира в Южна Африка.

„Трудно е да се опише какво чувствам в момента. Гордостта да управляваш група от професионалисти като тези е на първо място в мен в момента. Имаме още една стъпка и ще се опитаме да я постигнем “, каза де ла Фуенте в интервюто си на терена след мача.

Треньорът, който спечели с Испания европейската титла преди две години, още по-рано и Лигата на нациите, сега иска да вземе и най-престижното отличие в света на спорта.

Наставникът на "Ла Фурия" продължи да разсъждава върху тежестта на събитието и философията, която е превела отбора му през турнира без загуба до днес.

„ В момента има много натрупано напрежение, огромна отговорност е да си на финал на Световно първенство. Останахме верни на тази идея откакто сме заедно, през целите квалификации и тя ни доведе дотук . Гордея се с това “, продължи той.

След това верен на стила си, Де ла Фуенте запази най-силните си думи за собствените си играчи, като определи победата над Франция като доказателство за това колко много се е развил испанският отбор.

„Бяхме срещу един от най-добрите национални отбори в света, но пък те бяха срещу най-добрия отбор в света. Тези испански футболисти заслужават всичко. Тяхната щедрост, техният талант. Това е зрелище. Горди сме, щастливи сме “, заключи испанският треньор.

След това даде и воля на емоциите си.

„Сигурен съм, че чувствам облекчение. Огромна отговорност е да съм на финала на световното първенство. Това е само за избрани и трябва да го приемеш. Когато започнахме преди четири години, останахме верни на тази идея и тя ни доведе дотук“, завъши специалистът.

Накрая той благодари на публиката, която подкрепя горещо отбора и заяви, че за всеки в тима е чест да е испански национал.

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#Луис де ла Фуенте

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