Лумбард Делова тренира с ЦСКА

Футболистът на ЦСКА Улаус Скаршем продължава да се подготвя на облекчен режим заради контузия. Норвежецът тренира индивидуално и не се включи към заниманието на останалите си съотборници на базата в Панчарево.

Новото попълнение Кевин Додай също е контузен и не тренира със съотборниците си.

С отбора се подготвя централният защитник Лумбард Делова, който има оферта за трансфер в Саудитска Арабия.

В тренировката се включиха няколко играчи от дублиращия отбор за сметка на отстранените от представителния тим Зюмюр Бютучи, Аарон Исека, Джейсън Локило и Мика Пинто, които пък бяха пратени в дубъла.

На ЦСКА предстои гостуване на Арда в понеделник, но двубоят се очаква да бъде отложен заради евроучастието на тима от Кърджали.