Луната ще скрие Плеядите – космическо шоу за любители астрономи



Ако обичате да гледате небето и да откривате съзвездия, пригответе се за нещо специално. На 12 септември вечерта Луната ще направи магия – ще започне да закрива звезди от красивия куп Плеяди (онези „седем сестри“ в съзвездието Бик ).

Часове за старта:

22:52 ч. във Варна

22:53 ч. в София

Луната ще е ярка (68% осветена) и ще закрива звездите със своята светла страна. Това явление се нарича окултация на Плеядите.

Как да го гледате?

Най-добре с бинокъл или малък телескоп .

Ако сте на тъмно място извън града – ще видите Плеядите дори с невъоръжено око.

Търсете нисък хоризонт на изток–североизток.

Първа ще „изчезне“ звездата Електра (17 Tau), а около 00:25 ч. (на 13 септември) Луната ще „върне“ на сцената звездата Алциона (η Tau).

Исторически факт : още древните астрономи са използвали такива наблюдения, за да смятат колко трае т.нар. звезден месец (27,3 дни). Дори без модерни технологии, те успявали да получат доста точни данни, като събирали наблюдения в продължение на векове!





