Любимият дует на България – Катя и Здравко от "Ритон" и тяхната приказка, която продължава

В неделното издание на предаването "Денят започва с Георги Любенов" гости в студиото на БНТ бяха Катя и Здравко от легендарния дует "Ритон". Поводът – предстоящият им голям концерт на 18 март в зала 1 на НДК, който ще съвпадне с рождения ден на Катя.

Здравко разказа за възстановяването си след операция на счупена пета през декември и благодари на лекарите и рехабилитаторите за грижите.

"Важно е човек да е здрав", сподели той и призна, че случилото се му е дало ценен житейски урок.

Двамата обявиха, че концертът ще включва нови песни, сред които "Нещо шантаво", част от предстоящ нов албум. След събитието стартира и националното им турне в няколко града в страната.

Катя и Здравко подчертаха, че винаги инвестират в мащабна продукция и не правят компромис с качеството, разчитайки основно на подкрепата на публиката.

"Не работим за бърза печалба, а за надграждане", каза Здравко.

Дуетът сподели още, че се гордее с вярната си публика, която ги следва поколения наред, и че след почти 50 години на сцена продължават да създават нова музика и да доказват мястото си в българския шоу бизнес.

Вижте целия разговор във видеото