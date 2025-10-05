Любомир Ганев предпочита да гледа в бъдещето след жребия за Евро 2026

Президентът на Българска федерация волейбол (БФВ) Любомир Ганев е съсредоточен върху бъдещето след жребия за Европейското първенство за мъже.

"Трикольорите", които станаха световни вицешампиони преди седмица, ще играят срещу Република Северна Македония, европейския първенец Полша, Португалия, Украйна и Израел в груповата фаза на Евро 2026. Мачовете ще се проведат във Варна или София.

"Това е може би най-тежката група на това първенство. Трябва да играем, хубавото е, че поляците ще дойдат с много фенове. Дано станат интересни мачове. Разчитам да играем възможно най-добре и да продължим към втората фаза. Вече всичко свърши, Световното първенство е минало. Мислим занапред, искаме да играем добре във волейболната Лига на нациите. Дано се представим много добре, с добри резултати. Момчетата трябва да се затвърдят - със самочувствието, което имат от Световното първенство. Вероятно срещу Полша ще играем в последния мач от групата. Надявам се на пълни зали и подкрепа от публиката", коментира Ганев в специално видео за БФВ.

Той се надява на добро представяне и от женския тим на България, който ще се изправи срещу Австрия, европейския вицешампион Сърбия, Украйна, Гърция и домакина Чехия. Срещите от група "В" ще се проведат в Бърно.

"Момичетата също имат своя шанс да продължат напред. Има отбори, които вече сме ги били. Ще направят всичко, за да ни зарадват с добър резултат", каза още Любомир Ганев.