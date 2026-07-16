Любомир Минчев след жребия за Евробаскет 2029: Благоприятен жребий за България

Селекционерът на мъжкия национален отбор по баскетбол Любомир Минчев определи като благоприятен жребия за България във втория етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029.

"Лъвовете“ попаднаха в група D, където ще премерят сили с Дания и Румъния в битката за единствената квота, която дава право на участие в същинските квалификации за европейското първенство, което ще се проведе в Испания, Гърция, Словения и Естония.

"Мога да определя този жребий като благоприятен за нас. Все пак избегнахме отбори като Великобритания, Белгия и Чехия. Не познавам добре Дания и Румъния, но затова ще бъде предстоящият лагер на отбора от 10 август, на който ще имаме достатъчно време да ги опознаем“, коментира Минчев пред официалния сайт на Българската федерация по баскетбол.

Само победителят в групата ще продължи към същинските квалификации за Евробаскет 2029. Останалите отбори ще трябва да преминат през третата фаза на предварителните квалификации, където ще се присъединят и тимовете, отпаднали още в първия етап.

Двубоите от групата ще се проведат в три игрови прозореца – през август и ноември 2026 година, както и през февруари 2027 година.



