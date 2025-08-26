Людмил Найденов: За момента няма промяна в трансфера на Казийски

Тежката контузия на италианския национал Даниеле Лавия, който е волейболист на шампиона Тренто, доведе до неочаквани събития. Веднага се зародиха въпроси кой ще вземе Тренто на негово място, а италианските медии излязоха с информации, че отворилата се дупка в посрещане може да върне Матей Казийски в състава на любимия му клуб за новия сезон. Така може да пропадне трансфера на 40-годишния българин в Локомотив Авиа (Пловдив) и неговото участие в родния елит.

Мениджърът на ВК Локомотив Авиа Людмил Найденов коментира в специално интервю за BGvolleyball.com, че за момента няма промяна в ситуацията и все още се очаква Казийски да пристигне в Пловдив в началото на септемри. Но дори и да има промяна, от клуба ще проявят пълно разбиране.

"За момента няма промяна. Да, наистина, появиха се различни писания по италианските медии, но за момента това са само предположения. Не съм получил никаква обратна информация, че Матей Казийски ще подпише в Тренто. Не съм разговарял с него за такава възможност. Също така няма и индикации за това от нашия президент Ивайло Константинов", категоричен бе Найденов.

"Ние сме професионалисти. Дори Матей да избере Тренто, ние ще приемем неговото решение. Не сме деца и няма място за сърдене. И аз съм бил волейболист, знам как стоят нещата. Ако офертата е добра финансово, ако предложените условия са идеални за него, няма нищо лошо. Още повече, че семейството му е в Тренто, както и че той е бил дълго време част от този клуб и много го уважават. Ще разберем напълно евентуална негова постъпка в тази посока", добави той.

Найденов коментира и дали ще се търси нов състезател, ако Матей Казийски не подпише с пловдивчани, и запазват ли се целите без легендата на българския волейбол.

"Ще вземем още един състезател в посрещане, макар и вече времето да е доста напреднало. Но ще намерим", заяви мениджърът на Локомотив Авиа.

"Ще се борим за всички трофеи. Имаме достатъчно опитни играчи. След среброто миналата година, нормално е да атакуваш върха", завърши Людмил Найденов.