БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал...
Чете се за: 01:32 мин.
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен...
Чете се за: 03:20 мин.
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
Чете се за: 03:25 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Людмил Найденов: За момента няма промяна в трансфера на Казийски

bnt avatar logo от БНТ , Източник: bgvolleyball.com
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
Спорт
Запази

Мениджърът на ВК Локомотив Авиа каза още, че клубът ще прояви разбиране, ако 40-годишният българин се завърне в любимия си италиански отбор.

Людмил Найденов
Слушай новината

Тежката контузия на италианския национал Даниеле Лавия, който е волейболист на шампиона Тренто, доведе до неочаквани събития. Веднага се зародиха въпроси кой ще вземе Тренто на негово място, а италианските медии излязоха с информации, че отворилата се дупка в посрещане може да върне Матей Казийски в състава на любимия му клуб за новия сезон. Така може да пропадне трансфера на 40-годишния българин в Локомотив Авиа (Пловдив) и неговото участие в родния елит.

Мениджърът на ВК Локомотив Авиа Людмил Найденов коментира в специално интервю за BGvolleyball.com, че за момента няма промяна в ситуацията и все още се очаква Казийски да пристигне в Пловдив в началото на септемри. Но дори и да има промяна, от клуба ще проявят пълно разбиране.

"За момента няма промяна. Да, наистина, появиха се различни писания по италианските медии, но за момента това са само предположения. Не съм получил никаква обратна информация, че Матей Казийски ще подпише в Тренто. Не съм разговарял с него за такава възможност. Също така няма и индикации за това от нашия президент Ивайло Константинов", категоричен бе Найденов.

"Ние сме професионалисти. Дори Матей да избере Тренто, ние ще приемем неговото решение. Не сме деца и няма място за сърдене. И аз съм бил волейболист, знам как стоят нещата. Ако офертата е добра финансово, ако предложените условия са идеални за него, няма нищо лошо. Още повече, че семейството му е в Тренто, както и че той е бил дълго време част от този клуб и много го уважават. Ще разберем напълно евентуална негова постъпка в тази посока", добави той.

Найденов коментира и дали ще се търси нов състезател, ако Матей Казийски не подпише с пловдивчани, и запазват ли се целите без легендата на българския волейбол.

"Ще вземем още един състезател в посрещане, макар и вече времето да е доста напреднало. Но ще намерим", заяви мениджърът на Локомотив Авиа.

"Ще се борим за всички трофеи. Имаме достатъчно опитни играчи. След среброто миналата година, нормално е да атакуваш върха", завърши Людмил Найденов.

Свързани статии:

Тренто обмисля да блокира завръщането на Казийски в България
Тренто обмисля да блокира завръщането на Казийски в България
Причината е контузия на основен играч на италианския отбор.
Чете се за: 00:45 мин.
#Людмил Найденов #ВК Локомотив Авиа #ВК Тренто #Матей Казийски

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
1
Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на Сияна е получило 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ
2
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт
4
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Пресъхналият язовир "Батак" - според местните причината е неправилното управление на водите
5
Пресъхналият язовир "Батак" - според местните причината е...
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с АТВ в Слънчев бряг
6
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
4
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Волейбол

Тренто обмисля да блокира завръщането на Казийски в България
Тренто обмисля да блокира завръщането на Казийски в България
България се класира за 1/8-финалите на световния шампионат по волейбол за мъже под 21 г. България се класира за 1/8-финалите на световния шампионат по волейбол за мъже под 21 г.
Чете се за: 02:22 мин.
Шампионките от Марица се събраха за първа тренировка за новия сезон Шампионките от Марица се събраха за първа тренировка за новия сезон
Чете се за: 01:50 мин.
България с втора загуба на световното първенство по волейбол за жени България с втора загуба на световното първенство по волейбол за жени
Чете се за: 01:57 мин.
ВК Нефтохимик 2010 се събра за първа тренировка ВК Нефтохимик 2010 се събра за първа тренировка
Чете се за: 00:40 мин.
България загуби от Чехия на световното първенство по волейбол за мъже до 21 г. в Китай България загуби от Чехия на световното първенство по волейбол за мъже до 21 г. в Китай
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в туристи с АТВ
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен секретар на МВР заради политическата му неутралност Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен секретар на МВР заради политическата му неутралност
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Привлякоха към наказателна отговорност учителя педофил Привлякоха към наказателна отговорност учителя педофил
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Забраняват телефоните в училище от ноември? Забраняват телефоните в училище от ноември?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Строителството на АМ "Хемус": Кога ще бъде пуснато...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Напрежение пред болницата в Русе, където почина 21-годишна родилка
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Тръмп към критиците: Не съм диктатор, аз съм човек със здрав разум
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ