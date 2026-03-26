Люксембург и Латвия се доближиха до Лига С в Лигата на нациите

Люксембург записа изразителна победа с 2:0 срещу Малта в плейофен двубой във футболния турнир УЕФА Лига на нациите и направи огромна крачка към класиране в групата на България. Именно победителят от този двубой ще играе с "лъвовете", Исландия и Естония през есента.

Люксембург откри резултата в 47-та минута на гостуването си в Малта, когато точен бе Венсан Тил. В третата минута на добавеното време Матиас Олесен покачи на 2:0 и направи почти протоколен реванша в Люксембург, който е насрочен за 31 март от 19:00 българско време.

Загубилият двубоя между Малта и Люксембург ще играе в Група D1 на Лигата на нациите с Андора и един измежду Латвия и Гибралтар. Балтийският отбор също записа победа като гост, след като Владиславс Гутковскис бе точен в 63-та минута от дузпа за крайното 1:0.