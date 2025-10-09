Махат чугунените радиатори и котела с нафта: Мащабен ремонт в Националното училище по фолклор в Шиpoĸa лъĸa

Мащабен ремонт за цялостна подмяна на отоплителната система тече в момента в Националното училище за фолклорни изкуства "Шиpoĸa лъĸa". Проектът за въвеждане на мерки за енергийна ефективност се финансира с близо 2 милиона лева от Министерството на културата.

Сградата на Националното училище за фолклорни изкуства в Широка лъка е строена през 70-те години на миналия век. Оттогава е и старата отоплителна система с чугунени радиатори и котел на нафта.

Стоянка Тенова, директор на НУФИ "Широка лъка": "Тя многократно беше ремонтирана, но в един момент отказа да ни бъде полезна и вече втора-трета зима ние бяхме с електроуреди, които, разбира се, осигуряваха нормален учебен процес. Но за нас това не беше достатъчно."

Сега отоплителната инсталация се подменя изцяло. Новата система ще комбинира отопление на газ, фотоволтаици и термопомпи. Това ще осигури максимален комфорт в учебната среда и ще намали енергийните разходи.

Стоянка Тенова, директор на НУФИ "Широка лъка": "Самото отопление ще се осъществява в три кръга. В първия кръг ще бъде общообразователният корпус, в който в момента са съсредоточени учениците. Вторият кръг ще обхваща административната част на училището и концертната зала, а третият – музикалния корпус, така че да може да се осигури оптимална топлина и потребление, близко до нулевото. - Тази зима ще бъде ли топло на децата? - Надяваме се. Общообразователният корпус ще бъде затоплен, както и административната сграда, но всичко това е свързано с много проверки и разрешителни режими. Необходимо е и комисии да удостоверят годността на самата инсталация за експлоатация."

Такъв мащабен ремонт в Националното училище за фолклорни изкуства "Широка лъка" не е правен от 2012 година.