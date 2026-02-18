Макрон в Делхи - ден втори: Индия е домакин на форум за изкуствения интелект

Франция и Индия обявиха задълбочаване на сътрудничество в областта на отбраната, новите технологии, иновациите и търговията.



Преговорите за ключовата сделка, която се очаква Париж и Делхи да подпишат - продажба на 114 изтребителя "Рафал" на стойност 30 милиарда евро, продължават. Министерството на отбраната на Индия одобри миналата седмица покупката на изтребители "Рафал". Одобрение беше необходимо от индийското правителство, което обаче все още не е обявило такова решение. В Индия пристигна и премиерът на Испания - Педро Санчес. Той ще се включи във форум, посветен на изкуствения интелект, домакин на който е Делхи.



