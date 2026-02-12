Малмьо представи Янис Карабельов

Българският полузащитник Янис Карабельов поема към ново предизвикателство в кариерата си, след като официално подписа с най-успешния шведски клуб Малмьо ФФ. Дефанзивният халф пристига от сръбския Партизан с двугодишен договор, а трансферната сума възлиза на 75 хиляди евро плюс бонуси при постижения.

За 30-годишния софиянец това е поредна спирка в международната му кариера. След силните години в Славия, където дебютира едва на 17 и натрупа над 150 мача, Карабельов премина през унгарския Кишварда, завърна се в България с екипа на Ботев Пловдив, а след това направи крачка към сръбския гранд Партизан.

Смяната на треньорския щаб в Белград обаче промени плановете и доведе до раздялата му с клуба.