БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Чете се за: 00:32 мин.
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Чете се за: 00:37 мин.
Полицейска акция в Община Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
Чете се за: 03:02 мин.
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ман Сити отново без Родри

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Испанецът пак е контузен.

Родри, Манчестър Сити - Арсенал
Снимка: БТА
Слушай новината

Испанският национал Родри ще пропусне предстоящите през тази седмица мачове на Манчестър Сити с Виляреал и Астън Вила, тъй като все още не е възстановен от травмата в бедрото, която го мъчи в последните седмици. Това каза мениджърът на отбора Пеп Гуардиола преди гостуването в Шампионската лига във вторник.

29-годишният Родри, който пропусна почти целия минал сезон заради тежка травма в коляното, получи настоящия проблем в мача с Брентфорд на 5 октомври. Той не игра за Испания в световните квалификации с Грузия и България, както и в мача на Сити с Евертън през изминалия уикенд.

"Не мисля, че Родри ще бъде готов за мачовете с Виляреал и Астън Вила. Контузията му не изисква дълготрайно отсъствие, но става дума за мускулен проблем и ние трябва да бъдем внимателни", каза Гуардиола пред британските медии.

Манчестър Сити взе четири точки от първите си два мача в Шампионската лига, докато в английското първенство тимът е втори с 16 пункта, на три точки зад лидера Арсенал.

#ФК Манчестър Сити

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
1
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
2
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
3
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е
4
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред Харманите
5
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред Харманите
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол?
6
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Европейски футбол

Юрген Клоп: На теория е възможно да се завърна в Ливърпул
Юрген Клоп: На теория е възможно да се завърна в Ливърпул
Благотворителна викторина на футболна тематика събра петцифрена сума Благотворителна викторина на футболна тематика събра петцифрена сума
Чете се за: 02:22 мин.
Реал Мадрид отново е лидер в Испания Реал Мадрид отново е лидер в Испания
Чете се за: 01:20 мин.
Рафа Леао се завърна на голямата сцена и изкачи Милан на върха в Италия Рафа Леао се завърна на голямата сцена и изкачи Милан на върха в Италия
Чете се за: 01:50 мин.
Аталанта и Лацио не си вкараха гол Аталанта и Лацио не си вкараха гол
Чете се за: 00:57 мин.
Манчестър Юнайтед с огромна победа над Ливърпул на "Анфийлд" Манчестър Юнайтед с огромна победа над Ливърпул на "Анфийлд"
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Европрокуратурата разследва две дирекции в Общината в Пловдив
Европрокуратурата разследва две дирекции в Общината в Пловдив
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Трагедия в мол: Задържаните за смъртта на 15-годишното момче са негови връстници Трагедия в мол: Задържаните за смъртта на 15-годишното момче са негови връстници
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Санкции за инструктора и за изпитващия на загиналото момче, шофирало при катастрофата в Бургаско Санкции за инструктора и за изпитващия на загиналото момче, шофирало при катастрофата в Бургаско
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Кризата с боклука в София: Общинска фирма е ангажирана да извозва...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Математически неволи: Може ли броят на видовете ракообразни да не е...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
След "кражбата на века": Лувърът остава затворен
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Нов протест за запазване на Боянското блато
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ