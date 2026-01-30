Манчестър Юнайтед без Патрик Доргу за няколко седмици

Патрик Доргу от Манчестър Юнайтед може да отсъства от игра за няколко седмици, заяви мениджърът на "червените дяволи" Майкъл Карик.

21-годишният датски футболен национал е получил контузия в подколенното сухожилие при успеха с 3:2 на Юнайтед срещу Арсенал в края на миналата седмица. Доргу напусна принудително игра в 81-ата минута на двубоя в Северен Лондон, а близо половин час преди това реализира втория гол в полза на 20-кратните шампиони на Англия.

"Пат ще отсъства за определен период от време, но все още чакаме, за да разберем точно колко дълго. Той имаше добри няколко седмици. Не бяхме сигурни дали е схващане или нещо по-сериозно, но сега изглежда по-значително. Дали ще бъдат няколко седмици или повече, ще трябва да изчакаме. Това е нещо, през което трябва да се премине във футбола", заяви Карик пред медиите в петък.

Патрик Доргу се разписа и при успеха в полза на "червените дяволи" с 2:0 срещу Манчестър Сити преди близо две седмици.

Манчестър Юнайтед се намира на четвърто място в класирането изправя, а в неделя играе у дома срещу Фулъм.