Манчестър Юнайтед влезе в Топ 3 след минимален успех над Челси

Манчестър Юнайтед победи Челси с 1:0 в мач от 33-ия кръг на Висша лига на "Стамфорд Бридж" в Лондон.

Още в началото домакините получиха удар, след като 18-годишният бразилски талант Естевао се контузи и бе принудително заменен в 16-ата минута от Алехандро Гарначо.

"Сините" бяха по-активният тим през първото полувреме и създадоха повече положения, но не успяха да ги реализират.

За разлика от тях "червените дяволи" демонстрираха завидна ефективност и стигнаха до гол с единствения си точен удар преди почивката.

В 43-ата минута Бруно Фернандеш проби по фланга и подаде към Матеуш Куня, който реализира за 1:0. Това бе 18-ата асистенция за португалеца през сезона, като той се доближава само на две от рекорда за най-много голови подавания в рамките на една кампания.

След почивката Челси продължи натиска си. В 57-ата минута Педро Нето центрира отлично, а Лиъм Делап стреля с глава, но топката срещна напречната греда.

Малко по-късно, в 68-ата минута, Нето отново създаде опасност, като този път Нусаир Мазрауи отклони топката към собствената си врата, но и този опит се отби от гредата.

С успеха Манчестър Юнайтед се изкачи до третото място с 58 точки, Челси остава шести с десет точки по-малко.