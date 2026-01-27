БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за...
Чете се за: 01:07 мин.
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

Манчестър Юнайтед загуби основен играч за седмици

Отсъствието на Доргу може да отвори по-голяма роля за Матеус Куня.

Патрик Доргу
Снимка: БГНЕС
Патрик Доргу от Манчестър Юнайтед най-вероятно ще отсъства в продължение на няколко седмици, след като получи контузия в бедрото по време на победата с 3:2 като гост на Арсенал в неделя.

21-годишният футболист, който отбеляза втория гол за Юнайтед с удар от границата на наказателното поле, напусна терена накуцвайки в заключителните минути на срещата. Временният мениджър Майкъл Карик първоначално изрази надежда, че става въпрос за крампа.

Оказа се обаче, че травмата е по-сериозна. По информация на източници, датският национал все още е под лекарско наблюдение и към момента няма яснота за точния период на възстановяване.

Доргу, който е във впечатляваща форма, премина в Манчестър Юнайтед от италианския Лече преди година като краен защитник, но под ръководството на Карик се утвърди в по-офанзивна роля по левия фланг. Той се разписа и при предишния успех над Манчестър Сити.

До паузата за националните отбори през март Манчестър Юнайтед има осем мача от Висшата лига, като се очаква Доргу да бъде част от състава на Дания за плейофите за световното първенство.

Отсъствието на Доргу може да отвори по-голяма роля за Матеус Куня, който започна последните два мача на Юнайтед като резерва, но вкара победния гол срещу Арсенал.

