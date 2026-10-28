Марица с втора победа над шампиона на Черна гора и е в третия кръг на Шампионската лига

Срещата бе изключително оспорвана, като състезателките на гостите показаха голям характер, но пловдивчанки не допуснаха да се стигне до изненада.
Марица (Пловдив) се класира за третия квалификационен кръг на Шампионската лига, след като спечели и реванша срещу шампиона на Черна гора Херцег Нови с 3:2 (28:30, 25:20, 25:18, 23:25, 15:10). Срещата бе изключително оспорвана, като състезателките на гостите показаха голям характер, но пловдивчанки не допуснаха да се стигне до изненада.
В следващия етап на надпреварата 12-кратният шампион на България почти сигурно ще премери сили срещу азербайджанския Туран Товуз, който спечели убедително първата среща срещу Младост (Загреб) с 3:0 гейма.
Лошата новина от мача бе неприятната контузия на Боряна Ангелова, която получи травма в глезена през първия гейм на двубоя и трябваше да догледа срещата извън паркета.
Началото на двубоя започна обещаващо за маричанки, като първото прекъсване, поискано от гостите, дойде при резултат 7:4. Шампионът на Черна гора успя да отговори на предизвикателството, като второто прекъсване в мача дойде при пълен обрат от 13:14 за гостите. Двата отбора продължиха да играят точка за точка, а резултатът беше изравнен при 19:19. До края на частта гостите стигнаха до 3 поредни геймбола при 24:21, но маричанки не се предадоха и изравниха за 24:24. В крайна сметка след голяма драма Херцег успя да затвори гейма с 30:28 и да поведе в резултата.
Пловдивчанки започнаха изключително концентрирано втората част и дръпнаха с 6:0, а първото прекъсване в гейма дойде при 8:1 за 12-кратния шампион на България. В средата на гейма маричанки продължиха да поддържат разликата, като резултатът бе 16:9. До края на частта Марица успя да наложи волята си и да изравни геймовете след 25:20.
Третата част започна по идентичен начин като първата, а първото прекъсване отново дойде при 7:4 за пловдивчанки. Второто прекъсване в мача отново бе поискано от гостите, а резултатът се увеличи с още малко – 14:10. До края на гейма Марица продължи да бъде по-добрият отбор и логично затвори частта с 25:18 след добра атака на Елена Бечева.
Четвъртата част започна с мобилизирана игра на гостите, които успяха да дръпнат със 7:3 при първото прекъсване в двубоя. Херцег успя да запази преднина от три пункта при 15:12 в средата на гейма. Маричанки отново показаха характер и шампионски манталитет и успяха да изравнят резултата при 21:21. Херцег успя да вземе предимство в решаващите последни точки и затвори гейма с 25:23, изравнявайки геймове.
Тайбрекът на петата част започна точка за точка преди Марица да се откъсне в резултата при 10:6. Пловдивчанки успяха да покажат класата си и спечелиха решаващите последни точки за 15:10, триумфирайки с 3:2 гейма над шампиона на Черна гора.