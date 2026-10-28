Марица с втора победа над шампиона на Черна гора и е в третия кръг на Шампионската лига

Марица (Пловдив) се класира за третия квалификационен кръг на Шампионската лига, след като спечели и реванша срещу шампиона на Черна гора Херцег Нови с 3:2 (28:30, 25:20, 25:18, 23:25, 15:10). Срещата бе изключително оспорвана, като състезателките на гостите показаха голям характер, но пловдивчанки не допуснаха да се стигне до изненада.

В следващия етап на надпреварата 12-кратният шампион на България почти сигурно ще премери сили срещу азербайджанския Туран Товуз, който спечели убедително първата среща срещу Младост (Загреб) с 3:0 гейма.

Лошата новина от мача бе неприятната контузия на Боряна Ангелова, която получи травма в глезена през първия гейм на двубоя и трябваше да догледа срещата извън паркета.

Началото на двубоя започна обещаващо за маричанки, като първото прекъсване, поискано от гостите, дойде при резултат 7:4. Шампионът на Черна гора успя да отговори на предизвикателството, като второто прекъсване в мача дойде при пълен обрат от 13:14 за гостите. Двата отбора продължиха да играят точка за точка, а резултатът беше изравнен при 19:19. До края на частта гостите стигнаха до 3 поредни геймбола при 24:21, но маричанки не се предадоха и изравниха за 24:24. В крайна сметка след голяма драма Херцег успя да затвори гейма с 30:28 и да поведе в резултата.

Пловдивчанки започнаха изключително концентрирано втората част и дръпнаха с 6:0, а първото прекъсване в гейма дойде при 8:1 за 12-кратния шампион на България. В средата на гейма маричанки продължиха да поддържат разликата, като резултатът бе 16:9. До края на частта Марица успя да наложи волята си и да изравни геймовете след 25:20.

Третата част започна по идентичен начин като първата, а първото прекъсване отново дойде при 7:4 за пловдивчанки. Второто прекъсване в мача отново бе поискано от гостите, а резултатът се увеличи с още малко – 14:10. До края на гейма Марица продължи да бъде по-добрият отбор и логично затвори частта с 25:18 след добра атака на Елена Бечева.

Четвъртата част започна с мобилизирана игра на гостите, които успяха да дръпнат със 7:3 при първото прекъсване в двубоя. Херцег успя да запази преднина от три пункта при 15:12 в средата на гейма. Маричанки отново показаха характер и шампионски манталитет и успяха да изравнят резултата при 21:21. Херцег успя да вземе предимство в решаващите последни точки и затвори гейма с 25:23, изравнявайки геймове.

Тайбрекът на петата част започна точка за точка преди Марица да се откъсне в резултата при 10:6. Пловдивчанки успяха да покажат класата си и спечелиха решаващите последни точки за 15:10, триумфирайки с 3:2 гейма над шампиона на Черна гора.