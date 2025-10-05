Мария – Александра Арнаудова в предаването "Аз съм"

Мария – Александра Арнаудова е новият герой в поредицата на БНТ за младите български таланти в спорта "Аз съм". Тя тренира вдигане на тежести в спортен клуб „Титан“ Варна. Мария-Александра е на 15 години. Тренира активно от 4 години.

„Насочих се към щангите заради брат ми“, коментира тийнейджърката. „Треньорът ми Живко Николов видя, че ставам за щангите. Много ме подкрепя в състезанията, в тренировките. Вярва в мен и ми обяснява кое как става. Започнах да тренирам по два пъти на ден, всеки ден без неделя“, разказа младата спортистка.

В момента е в категория 69 кг. „При мен никога не се е налагало да свалям килограми, винаги е трябвало да качвам. Не знам как е при свалянето, но е трудно да се качват килограми“, споделя Арнаудова.



Най-доброто ѝ постижение на състезание до момента е 80 кг. при изхвърлянето и 103 кг. при изтласкването.

През 2023 г. участва на европейско първенство за кадети в Молдова, където спечелва два сребърни и един златен медал. Става европейска шампионка година по-късно на състезание в Гърция за кадети до 15 г. Споделя, че мечтата и е участие на Олимпийски игри.



