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Мария Йовкова и Калина Христова отпаднаха на четвъртфиналите на "Асарел България Оупън" в Панагюрище

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Спорт
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Мария Йовкова и Калина Христова отпаднаха на четвъртфиналите на "Асарел България Оупън" в Панагюрище
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Последните български представители в основната схема на силния международен турнир по тенис на маса "Асарел България Оупън" в Панагюрище Мария Йовкова и Калина Христова бяха елиминирани на четвъртфиналите.

Българките допуснаха поражение от фаворитките и номер 1 в надпреварата Сакура Йокой и Сачи Аоки (Япония) с 0:3 (7:11, 2:11, 1:11).

Йовкова и Христова започнаха добре и поведоха с 4:1 точки, но след 7:6 за представителките на домакините азиатките показаха голямата си класа и до края дадоха само още три точки на съперничките си.

По-рано днес Йоан Величков също отпадна на четвъртфиналите. Величков и Изабела Лупулеску (Сърбия), участващи с "уайлд кард", загубиха от вторите поставени Кристиан Карлсон и Кристина Калберг (Швеция) с 1:3 (7:11, 7:11, 11:6, 9:11). Двубоят беше доста равностоен, но скандинавците показаха по-добра концентрация в ключовите моменти. Срещата можеше да отиде и в пети решаващ гейм, след като българинът и сръбкинята водеха с 9:8 точки в четвъртата част, но допуснаха обрат.

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#"Асарел България Оупън" #Мария Йовкова

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