БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Край на блокадата: Преустановен е протестът на...
Чете се за: 02:02 мин.
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е...
Чете се за: 02:02 мин.
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мариян Гребенчарски ще ръководи финала за Суперкупата между Лудогорец и Левски

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Запази

Преди ден реферът бе награден за най-перспективен млад съдия за 2025 година.

Мариян Гребенчарски Намди Чинонсо Офор
Снимка: Startphoto.bg

Съдията Мариян Гребенчарски бе определен да ръководи финала за Суперкупата на България по футбол между Лудогорец и Левски, обявиха от Съдийската комисия към БФС.

Двубоят е във вторник от 18:00 часа на стадион "Васил Левски".

Асистенти на Гребенчарски ще бъдат Мартин Венев и Георги Дойнов, за четвърти рефер е определен Любослав Любомиров, а ВАР съдии са Венцислав Митрев и Кристиян Колев.

Преди ден Мариян Гребенчарски бе награден за най-перспективен млад съдия за 2025 година.

Свързани статии:

Радослав Гидженов е футболен съдия №1 за 2025 година
Радослав Гидженов е футболен съдия №1 за 2025 година
Реферът получи приза на церемонията на връчване на годишните...
Чете се за: 03:00 мин.
#Суперкупа на България по футбол за 2026 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
1
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
2
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам вкъщи"
3
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам...
След интервюто на Радев в "Панорама": Как разчетоха думите му политиците?
4
След интервюто на Радев в "Панорама": Как разчетоха...
Линдзи Вон: Олимпийската ми мечта не е приключила
5
Линдзи Вон: Олимпийската ми мечта не е приключила
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open при юношите
6
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open...

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
3
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
4
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
5
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
6
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...

Още от: Футбол

Илия Груев игра едно полувреме при загубата на Лийдс от Арсенал
Илия Груев игра едно полувреме при загубата на Лийдс от Арсенал
Росен Божинов дебютира като титуляр за Пиза при загубата от Сасуоло Росен Божинов дебютира като титуляр за Пиза при загубата от Сасуоло
Чете се за: 01:35 мин.
Спартак (Варна) загря за битките в Първа лига с победа над Миньор Спартак (Варна) загря за битките в Първа лига с победа над Миньор
Чете се за: 01:00 мин.
Равенство в последната контрола на Славия Равенство в последната контрола на Славия
Чете се за: 00:50 мин.
Черно море завърши подготовката с победа Черно море завърши подготовката с победа
Чете се за: 02:57 мин.
ЦСКА спечели последната си зимна контрола ЦСКА спечели последната си зимна контрола
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Замърсяване с мазут по ивицата в северната част на варненския плаж Кабакум (СНИМКИ) Замърсяване с мазут по ивицата в северната част на варненския плаж Кабакум (СНИМКИ)
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Край на блокадата: Преустановен е протестът на тежкотоварните превозвачи по границите Край на блокадата: Преустановен е протестът на тежкотоварните превозвачи по границите
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Големи части на Украйна са без ток, метрото в Киев спря работа Големи части на Украйна са без ток, метрото в Киев спря работа
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Напрежението САЩ – Иран: Взрив в иранско пристанище,...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Пленумът на БСП реши: Конгрес ще има следващата седмица
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Температурата в Москва падна под минус 20°
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ