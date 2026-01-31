Мариян Гребенчарски ще ръководи финала за Суперкупата между Лудогорец и Левски

Съдията Мариян Гребенчарски бе определен да ръководи финала за Суперкупата на България по футбол между Лудогорец и Левски, обявиха от Съдийската комисия към БФС.

Двубоят е във вторник от 18:00 часа на стадион "Васил Левски".

Асистенти на Гребенчарски ще бъдат Мартин Венев и Георги Дойнов, за четвърти рефер е определен Любослав Любомиров, а ВАР съдии са Венцислав Митрев и Кристиян Колев.

Преди ден Мариян Гребенчарски бе награден за най-перспективен млад съдия за 2025 година.