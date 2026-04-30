Марта Костюк продължава без загуба на клей

Украинката се класира за полуфиналите в Мадрид.

Марта Костюк продължава безпогрешното си представяне на клей от началото на сезона, след като се класира за полуфиналите на турнира от сериите WTA 1000 в Мадрид. Украинката преодоля Линда Носкова със 7:6 (1), 6:0 в двубой от четвъртфиналната фаза.

Това е първо участие сред най-добрите четири за Костюк в испанската столица. В спор за място на финала тя ще се изправи срещу Анастасия Потапова, която се състезава под австрийски флаг.

„Условията бяха трудни и за двете — силен вятър и ниски температури. Успях да намеря ритъма си едва в края на първия сет. Преди това и двете имахме колебания и често не контролирахме добре ударите си. Радвам се, че успях да следвам плана си и да стигна до победата“, коментира Костюк след срещата.

С успеха украинската тенисистка записа девета поредна победа на червени кортове през кампанията. Евентуален нов успех ще ѝ осигури първо участие във финал на турнир от категория 1000 в кариерата.

До момента Костюк и Потапова са си разменили по две победи, като украинката спечели последните им два сблъсъка, включително и този в Мадрид през миналия сезон.

#тенис турнир в Мадрид 2026 #Марта Костюк

