Марта Костюк продължава без загуба на клей

Марта Костюк продължава безпогрешното си представяне на клей от началото на сезона, след като се класира за полуфиналите на турнира от сериите WTA 1000 в Мадрид. Украинката преодоля Линда Носкова със 7:6 (1), 6:0 в двубой от четвъртфиналната фаза.

Това е първо участие сред най-добрите четири за Костюк в испанската столица. В спор за място на финала тя ще се изправи срещу Анастасия Потапова, която се състезава под австрийски флаг.

„Условията бяха трудни и за двете — силен вятър и ниски температури. Успях да намеря ритъма си едва в края на първия сет. Преди това и двете имахме колебания и често не контролирахме добре ударите си. Радвам се, че успях да следвам плана си и да стигна до победата“, коментира Костюк след срещата.

С успеха украинската тенисистка записа девета поредна победа на червени кортове през кампанията. Евентуален нов успех ще ѝ осигури първо участие във финал на турнир от категория 1000 в кариерата.

До момента Костюк и Потапова са си разменили по две победи, като украинката спечели последните им два сблъсъка, включително и този в Мадрид през миналия сезон.