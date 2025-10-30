БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:40 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мартин Атанасов и Жасмин Величков сред най-добрите при успеха на Монца срещу новака Кунео в Италия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Мартин Атанасов бе избран за най-полезен в мача.

мартин атанасов неговият тим веро волей монца претърпяха втора поредна загуба италианската суперлига
Слушай новината

Мартин Атанасов и Жасмин Величков бяха сред най-добрите при победата на Монца срещу новака в италианската волейболна Суперлига Кунео с 3:1 (22:25, 25:20, 25:22, 27:25).

Атанасов бе най-резултатен в мача с 20 точки - 17 от атака (46% успеваемост), 2 успешни блокади и един ас. Националът също бе избран за най-полезен в мача.

Величков влезе като резерва в първия гейм и доигра мача до края. Той помогна с 10 точки - 7 от атака (50% успеваемост), две блокади и един ас. Това бе първа победа за Монца, който се изкачи на осмо място с 3 точки.

Гротадзолила с Георги Татаров и Илия Петков отстъпи пред Чистерна с 2:3 (22:25, 25:22, 21:25, 25:22, 13:15) при гостуването си. Татаров реализира 12 точки - 11 от атака (37% успеваемост) и една блокада. Илия Петков остана само с 3 точки в мача от атака. Гротадзолина спечели първа точка в шампионата, но е на последното 12-о място.

Централният блокировач Борис Начев не игра за Падуа при загубата от лидера Перуджа с 0:3 (15:25, 16:25, 21:25). Падуа е на предпоследното 11-о място с 2 точки.

#Жасмин Величков #ВК Монца #Илия Петков #Георги Татаров #Мартин Атанасов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на 13 дни затвор
1
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на...
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
2
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо "Посейдон"
3
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо...
7 години затвор и глоба от 75 000 евро грози четирима българи, поругали Мемориала на Холокоста
4
7 години затвор и глоба от 75 000 евро грози четирима българи,...
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
5
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Най-четени

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Волейбол

Гледайте Ева Янева в предаването "Зала на славата" в неделя по БНТ 1
Гледайте Ева Янева в предаването "Зала на славата" в неделя по БНТ 1
Алекс Николов избухна с 29 точки за победата на Кучине Лубе над шампиона Итас Трентино в италианската Суперлига Алекс Николов избухна с 29 точки за победата на Кучине Лубе над шампиона Итас Трентино в италианската Суперлига
Чете се за: 00:52 мин.
Левски загуби гостуването си на швейцарския Шезо в Чалъндж къп Левски загуби гостуването си на швейцарския Шезо в Чалъндж къп
Чете се за: 01:42 мин.
Казийски и Соколов нанесоха тежък удар на турския вицешампион Казийски и Соколов нанесоха тежък удар на турския вицешампион
Чете се за: 00:47 мин.
Отлага се изборът на селекционер на женския национален отбор по волейбол Отлага се изборът на селекционер на женския национален отбор по волейбол
Чете се за: 02:52 мин.
Мартин Атанасов и неговият тим Веро Волей (Монца) претърпяха втора поредна загуба в италианската Суперлига Мартин Атанасов и неговият тим Веро Волей (Монца) претърпяха втора поредна загуба в италианската Суперлига
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Напусна ни Иван Тенев
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните ѝ активи "Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните ѝ активи
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Борисов се подписа в подписката за оставката на шефа на КПК Антон Славчев Борисов се подписа в подписката за оставката на шефа на КПК Антон Славчев
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
По света
НС отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
"20 години чакахме този момент": Големият Египетски музей...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с ядрени оръжия
Чете се за: 07:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ