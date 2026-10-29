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Мартин Петров: Има места, които никога не напускаш истински

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Бившият футболист на ЦСКА очаква с нетърпение завръщането на отбора на стадион "Българска армия".

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Снимка: БГНЕС
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Мартин Петров публикува емоционален пост в социалните мрежи, в който изрази вълнението си от предстоящото завръщане на ЦСКА на стадион "Българска армия".

То ще стане факт в събота, 31 октомври, от 19:30 часа, а съперник ще е Славия.

"Тук направих първите си стъпки в професионалния футбол. Тук оставих част от сърцето си…И днес, когато ЦСКА има нов дом, душата ми винаги ще се връща там, откъдето започна всичко. Защото има места, които никога не напускаш истински. Те остават завинаги в теб. САМО ЦСКА", написа Петров в Инстаграм.

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