Масови глоби за паркиране в Пловдив – над 50 автомобила са санкционирани изненадващо

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Жителите на района твърдят, че паркират там от десетилетия и досега не е имало проблем

Снимка: БНТ
Над 50 автомобила на бул. "Александър Стамболийски" в Пловдив бяха санкционирани със стикери за глоба – част от тях на стойност 50 лева, други по 100 лева. Причината – неправилно паркиране.

Жителите на района твърдят, че паркират на тези места от десетилетия и досега не са били санкционирани:

"Паркираме тук повече от 50 години и никога не е имало проблем."

По закон автомобилите трябва да бъдат паркирани успоредно на пътя, а не перпендикулярно, както е утвърдената практика в квартала.

Случаят предизвика сериозно напрежение. В петък вечерта хората проведоха събрание и събраха подписка с над 100 подписа с намерение да обжалват наложените глоби.

"Това беше наказателна акция срещу всички живущи в блока", заяви Екатерина Гогова, жител на района.

По думите ѝ са санкционирани всички автомобили – включително тези, паркирани пред собствените гаражи, без към момента да се създава реална пречка.

"В момента на глобите нямаше автомобил, който да пречи на сметоизвозването", допълни тя.

Домоуправителят Ангел Каназирски също оспорва аргументите на институциите. Според него има видеозаписи, доказващи, че сметоизвозващите автомобили могат да преминават свободно.

Допълнително напрежение създава и фактът, че част от глобите са издадени на грешен адрес – бул. "Александър Стамболийски", докато по кадастър мястото се води улица "Ягода".

Жителите настояват да продължат да паркират както досега и предлагат конкретни решения – обособяване на зона около контейнерите и поставяне на антипаркинг колчета.

"Няма друг вариант за паркиране – кварталът е презастроен", посочват хората.

От полицията заявиха, че по Закона за движение по пътищата паркирането на тази улица трябва да бъде успоредно. От район "Южен" уточниха, че основната причина за глобите е затрудненото обслужване на контейнерите за смет и че ще бъдат предложени варианти за решение.

Вижте още в прякото включване на Антоанета Андреева

