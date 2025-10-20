Матей Казийски: Левски заслужаваше победата

Волейболистът на Локомотив Авиа призна превъзходството на "сините".
Звездата на волейболния Локомотив Авиа Матей Казийски, който сега се насочва към турския Халкбанк, коментира след финала за Суперкупата на България при мъжете, загубен срещу Левски с 1:3, че двубоят е бил тежък.
"В третия гейм изпуснахме четири точки преднина за нас. Имахме проблясъци и в четвъртия гейм, но изоставахме почти през цялото време. Тежък мач. Браво на Левски, заслужаваха победата и не се пречупиха след загубения първи гейм", заяви Казийски.
Той не отказа възможността да се завърне в пловдивския клуб.
"Ще трябва да се изгледа мача и да се видят къде са нашите пробойни. Все пак шампионатът предстои, тепърва започва. Желая на Локомотив само победи. Силно вероятно е да се върна. Не искам от сега да обещавам нищо - не знам кога и как, но ще се върна пак", каза още волейболистът след срещата.
Бившият национал е впечатлен от нивото на волейбола в България, предвид видяното на мачовете за Суперкупата.
"Много съм доволен, че има страхотно старание от страна на всички момчета. Борбеност и страхотен дух на терена. Има върху какво да се работи във всички отбори, които видях, но със сигурност нивото е прилично. Доколкото знам конкуренцията е много голяма в Турция и със сигурност не сме фаворити, но се надявам да покажем добра игра", заяви Казийски.