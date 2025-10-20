Матей Казийски: Левски заслужаваше победата

Звездата на волейболния Локомотив Авиа Матей Казийски, който сега се насочва към турския Халкбанк, коментира след финала за Суперкупата на България при мъжете, загубен срещу Левски с 1:3, че двубоят е бил тежък.

"В третия гейм изпуснахме четири точки преднина за нас. Имахме проблясъци и в четвъртия гейм, но изоставахме почти през цялото време. Тежък мач. Браво на Левски, заслужаваха победата и не се пречупиха след загубения първи гейм", заяви Казийски.

Той не отказа възможността да се завърне в пловдивския клуб.

"Ще трябва да се изгледа мача и да се видят къде са нашите пробойни. Все пак шампионатът предстои, тепърва започва. Желая на Локомотив само победи. Силно вероятно е да се върна. Не искам от сега да обещавам нищо - не знам кога и как, но ще се върна пак", каза още волейболистът след срещата.

Бившият национал е впечатлен от нивото на волейбола в България, предвид видяното на мачовете за Суперкупата.

"Много съм доволен, че има страхотно старание от страна на всички момчета. Борбеност и страхотен дух на терена. Има върху какво да се работи във всички отбори, които видях, но със сигурност нивото е прилично. Доколкото знам конкуренцията е много голяма в Турция и със сигурност не сме фаворити, но се надявам да покажем добра игра", заяви Казийски.