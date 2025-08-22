Матурата по БЕЛ 2025: Яворов и темата за прошката

Днес 5763 зрелостници писаха на поправителната сесия на матура по български език и литература в близо 260 училища из цялата страна.
За 41-ва задача се падна:
Интерпретативно съчинение върху „Две души“ на Пейо Яворов – темата беше „Драмата на раздвоението“. Алтернативата беше есе на тема „Силата да прощаваш“.
Изпитът включваше 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък отговор и 2 с по-дълги текстове. Общо може да се вземат 100 точки.
Резултатите ще излязат до 5 септември.
Има 7 анулирани работи.
На тази сесия се явиха и ученици, които вече имат диплома, но искат по-висока оценка за кандидатстване.
Следва: в понеделник идва вторият задължителен изпит – по предмет по избор или по професия.