ИЗВЕСТИЯ

Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Чете се за: 01:15 мин.
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под...
Чете се за: 01:17 мин.
Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:22 мин.
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

Медведев стартира с успех в Алмати, Хачанов е аут

Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
29-годишният руснак преследва първа титла от 2023 г. насам, както и класиране за финалите на ATP за седма поредна година.

Даниил Медведев
Снимка: БГНЕС
Даниил Медведев (Русия) преодоля Адам Уолтън (Австралия) със 7:5, 7:6(0) във втория кръг на турнира по тенис в Алмати (Казахстан), който е от сериите АТР 250. Така руснакът успя да вземе реванш от същия съперник за поражението през август в Синсинати.

Вторият поставен в схемата спаси четири точки за пробив при изоставане от 1:4 във втория сет, с което започна неговия обрат. Медведев игра силно от крайната линия - общо 12 печеливши удара в частта, и обърна нещата в своя полза, а в тайбрека не даде никакъв шанс на австралиеца.

За разлика от много тенисисти, които се оплакват от сгъстения край на сезона, Медведев достигна полуфиналите в Шанхай и Пекин и спечели осем от последните си 10 мача. Следващият му съперник ще бъде унгареца Фабиан Марожан.

29-годишният тенисист, който преследва първата си титла от 2023-а година насам, се е изкачил с едно място до 14-ото в ранглистата и все още може да се класира за финалите на АТР за седма поредна година. Той изостава от осмия Лоренцо Мусети, който за момента заема последното вакантно място, с 1025 точки.

По-рано Шинтаро Мочизуки и Алекс Микелсен си уговориха среща на четвъртфинала. Японската звезда Мочизуки победи №4 в схемата на турнира Лучано Дардери (Италия) с 6:3, 6:3, за да се класира на такъв етап от АТР за първи път за първи път този сезон.

Намиращият се в доста колеблива форма Микелсен победи Бейбит Жукаев в първия кръг и затвърди победата си с 6:3, 6:2 срещу Александър Вукич, за да стигне третия етап.

В последния мач за деня Ян-Ленард Щруф се наложи над водача в схемата Карен Хачанов в три сета - 4:6, 7:6 (5), 6:3 за повече от два часа и 20 минути на корта. На четвъртфиналите на турнира германецът ще срещне французина Корентен Муте. Руснакът е миналогодишен шампион от турнира, като ще загуби 250 точки, които ще го извадят от Топ 10 на ранглистата на ATP при обновяването ѝ следващата седмица.

