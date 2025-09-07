Мемфис Депай блесна за Нидерландия при трудна победа в световните квалификации

Националният отбор на Нидерландия се върна към победите в квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Нидерландците се измъкнаха при гостуването си на Литва с 3:2 в мач от четвъртия кръг в група G.

Мемфис Депай даде тон на „лалетата“ с два гола. Нападателят вече има 52 попадения, изпреварвайки с две Робин ван Перси във вечната класация на голмайсторите в историята на „оранжевите“.

Нидерландският тим ма 10 точки от 4 мача и е начело. По-късно тази вечер Полша е домакин на Финландия в друг двубой от същата група.

Нападателят на Коринтианс откри резултата в 11-ата минута с удар отблизо. Малко след изтичане на половин час игра халфът Куентин Тимбер се разписа за първи път с националната фланелка, покачвайки резултата на 2:0.

В 36-ата минута Гвидас Гинеитис върна един гол за литовците, а Едвинас Гирдваинис с глава изравни изненадващо две минути преди края на първото полувреме.

Развръзката в срещата дойде в 63-ата минута, когато отново отблизо беше точен Депай за крайното 3:2. Осем минути след това удар на Коуди Гакпо срещна гредата.

В друга среща от квалификациите за Мондиал 2026 Република Северна Македония разгроми с 5:0 у дома Лихтенщайн и е начело в група "J" с актив от 11 точки.