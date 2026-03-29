Международната федерация по хокей на лед ще има нов президент

Президентът на Международната федерация по хокей на лед Люк Тардиф съобщи в неделя, че няма да се кандидатира за нов мандат начело на организацията.

73-годишният французин оглавява органа от 2021 година, когато замени швейцареца Рене Фасел. Неговият мандат изтича през октомври, а засега няма ясно изявен фаворит за негов наследник.

"Международната федерация по хокей на лед има здрава и стабилна позиция. Мисля, че сега е времето да дам път на по-млад лидер. Искам да има лесна и ефективна смяна на властта, което да е от полза за хокея по целия свят", заяви Тардиф.

Най-големият успех на французина бе споразумението с Националната хокейна лига, с което играчите от най-силния хокеен шампионат в света отново получиха право да играят на Олимпийските игри. Това се случи само преди месец на форума в Милано и Кортина д'Ампецо, като това стана след 12-годишна пауза.

"Последните пет години бяха едни от най-предизвикателните, но и най-значими в моята кариера. Невероятно горд съм, че успях да бъда пазител на нашия спорт, нашите турнири, организация и ценности и ги предпазих в тези несигурни времена", каза още Тардиф в изявлението си.