Михаил Таков и Петър Лесов отличиха българското представяне на еврошампионата по бокс за ученици

Треньорите на българския национален отбор по бокс за юноши Михаил Таков и Петър Лесов изразиха задоволството си от представянето на талантите на европейското първенство за ученици в Будва.

На ринга в Черна гора българските надежди спечелиха 4 медала. Пресиян Генов стана европейски шампион при най-тежките (+90 кг), а Ана Добрева (40 кг), Никълъс Николов (66 кг) и Валери Тодоров (80 кг) взеха бронзови отличия.

„Като цяло съм доволен. Четири медала, на фона на конкуренцията, която става все по-сериозна, не е малко като бройка. По-важното за мен обаче е играта и това, че тези момчета и момичета имаха възможност да усетят от първо лице какво е да участваш на международната сцена. Някои от тях за пръв път излизаха дори от България и освен умения, трябва да покажат и характер. Имам предвид – да не се уплашат, да не се притеснят. Не им беше лесно, но повечето се справиха добре и тепърва ще могат да разгърнат потенциала си. За да го направят ще са нужни още лагери, международни турнири, в които да трупат опит срещу силни съперници. Радвам се, че ни слушаха, защото с Петър Лесов имаме какво да им предадем. И ако не слушат, а просто си говорим – тогава няма смисъл. В този случай обаче връзката бе взаимна, което е хубаво и полезно за тях самите“, коментира представянето в Будва Михаил Таков – двукратен Треньор №1 на България.

Петър Лесов смята, че отборът е бил способен на още по-големи успехи.