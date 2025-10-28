БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Михаил Таков и Петър Лесов отличиха българското представяне на еврошампионата по бокс за ученици

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Запази

Треньорите на българския национален отбор за юноши са обнадеждени след представянето на младите боксьори.

Петър Лесов
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Треньорите на българския национален отбор по бокс за юноши Михаил Таков и Петър Лесов изразиха задоволството си от представянето на талантите на европейското първенство за ученици в Будва.

На ринга в Черна гора българските надежди спечелиха 4 медала. Пресиян Генов стана европейски шампион при най-тежките (+90 кг), а Ана Добрева (40 кг), Никълъс Николов (66 кг) и Валери Тодоров (80 кг) взеха бронзови отличия.

„Като цяло съм доволен. Четири медала, на фона на конкуренцията, която става все по-сериозна, не е малко като бройка. По-важното за мен обаче е играта и това, че тези момчета и момичета имаха възможност да усетят от първо лице какво е да участваш на международната сцена. Някои от тях за пръв път излизаха дори от България и освен умения, трябва да покажат и характер. Имам предвид – да не се уплашат, да не се притеснят. Не им беше лесно, но повечето се справиха добре и тепърва ще могат да разгърнат потенциала си. За да го направят ще са нужни още лагери, международни турнири, в които да трупат опит срещу силни съперници. Радвам се, че ни слушаха, защото с Петър Лесов имаме какво да им предадем. И ако не слушат, а просто си говорим – тогава няма смисъл. В този случай обаче връзката бе взаимна, което е хубаво и полезно за тях самите“, коментира представянето в Будва Михаил Таков – двукратен Треньор №1 на България.

Петър Лесов смята, че отборът е бил способен на още по-големи успехи.

„Четирите медала са добър резултат, но можеше и още. Имаше 3-4 мача, в които бяхме близо до победата. В някои от случаите нямахме и късмет с жребия, но това е част от играта, така че няма поводи за оплакване. Децата са хубави, аз бях кратко време с тях, но много бързо показаха развитие. И го усетиха в хода на европейското първенство. Сега са във възраст, в която ще имат нужда от още международни участия, за да разберат къде се намират спрямо големите школи в Европа и света. Доволен съм като цяло, беше важно за тях да участват и да усетят, че не е страшно. И когато си подготвен – няма от какво да се притесняваш“, допълни олимпийският шампион от Москва Петър Лесов, който също е избиран за Треньор №1 на България.

Свързани статии:

България с европейски шампион по бокс при учениците
България с европейски шампион по бокс при учениците
Чете се за: 00:47 мин.
#Михаил Таков #Петър Лесов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
1
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
2
Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на войната в Украйна
3
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на...
Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб
4
Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
5
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали майки през миналата година
6
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали...

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
2
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
3
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
4
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
6
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...

Още от: Други спортове

Рами Киуан: Това беше страхотна година за мен
Рами Киуан: Това беше страхотна година за мен
На празник на военния спорт в Пловдив ще се състои демонстрация на умения в различни дисциплини На празник на военния спорт в Пловдив ще се състои демонстрация на умения в различни дисциплини
Чете се за: 02:30 мин.
Спортни новини 28.10.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 28.10.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 27.10.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 27.10.2025 г., 20:50 ч.
България няма да приеме световното първенство по кикбокс за деца, кадети и юноши до 19 г. България няма да приеме световното първенство по кикбокс за деца, кадети и юноши до 19 г.
Чете се за: 02:32 мин.
България със 16 състезатели на Балканския шампионат по крос кънтри бягане България със 16 състезатели на Балканския шампионат по крос кънтри бягане
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Нов завод за боеприпаси: Проектът с "Райнметал" е на стойност 1 млрд. лева
Нов завод за боеприпаси: Проектът с "Райнметал" е на...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Има ли жертви след силното земетресение, което разлюля Турция? Има ли жертви след силното земетресение, което разлюля Турция?
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Еврото в България: Запознаха хората в Хаджидимово с прехода към новата валута и как да избягват злоупотреби Еврото в България: Запознаха хората в Хаджидимово с прехода към новата валута и как да избягват злоупотреби
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Съдът на ЕС отмени формулата за дялово разпределение: експерти предупреждават за хаос в сметките за парно Съдът на ЕС отмени формулата за дялово разпределение: експерти предупреждават за хаос в сметките за парно
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Парите на младите лекари: Депутатите гласуват на извънредно заседание
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Тръмп и японският премиер подписаха две споразумения
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Ураганът "Мелиса": Ветрове със скорост 280 км/ч ще ударят...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
По следите на кафявите мечки: свърхпопулация или нарушен баланс в...
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ